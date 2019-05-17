Haber akışı yoğun, kur 6 civarında

17 Mayıs 2019

Küresel piyasalarda dolar, güçlü ABD ekonomik verilerinin desteğiyle başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine seviyesine yakın seyrederken, dolar/TL 6 seviyesi üzerindeki hareketini sürdürüyor.

Dolar/TL geniş bantta sert dalgalanmaların ardından dün 6 seviyesinin hemen üzerinde dar bir bantta seyir izlemişti. Kur haftanın son işlem gününde saat 09:25'de 6.0780 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 6.7970'de.

Dolar endeksi ise dün 97.882 ile 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün hafif değişim göstererek 97.802'de bulunuyor. ABD'de güçlü yeni konut inşaatları verisi ve dünyanın en büyük ekonomisinde istihdam piyasasının gücünü sürdürdüğüne işaret eden işsizlik maaş başvuruları verileri dolara destek oldu.

GTS ve çelik kararının etkileri

Piyasalarda ABD'nin GTS programı ve çelik vergisiyle ilgili kararlarının etkileri izleniyor.

ABD Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkardı ancak Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi.

Bankacılar iki karardan birinin pozitif diğerinin negatif olduğunu, birlikte ele alında sektörler bazlı etkilerinin olabileceğini ancak makro etkisinin "tamamen ihmal edilebilir" olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD ekonomisine yönelik veriler oldukça güçlü ve bu doların hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına neden oluyor. Güçlü doların yanı sıra Türkiye'ye yönelik bildiğimiz endişeler devam ediyor. ABD'nin son kararlarının belirgin bir ekonomik etkisi yok. Piyasalar iki ülke ilişkilerine yönelik siyasi söylemleri takip edecektir" görüşünü dile getirdi.

Türk çeliği avantajını kaybetti

Ankara daha önce Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasının 75 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefine aykırı olacağını belirtiyordu.

Beyaz Saray, Türkiye'nin ekonomik kalkınma seviyesine bağlı olarak GTS programına katılmaya uygunluğunu sonlandırmanın makul olduğunu ve kararın bugünden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

ABD, 23 Mart 2018'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti. İlave vergiye maruz kalan Türk çeliği yılın ilk yarısında rekabet avantajını kaybetmiş ve ABD'ye ihracatta sert düşüş yaşamıştı.

ABD, 2017 yılında 1.83 milyon ton ile Türk çelik sektörünün en büyük ihracat pazarı konumundaydı. İlave gümrük vergilerinin ardından ABD, Türk çeliğinin ihracat pazarları arasında 3. sıraya gerilerken; 2018'in ilk yarısında ABD'ye yapılan ihracat da yarı yarıya düşmüştü.

S400'ler için iki farklı açıklama

Öte yandan Ankara'nın aksi yöndeki açıklamalarına rağmen ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin S-400 almaktan vazgeçebileceğini, bu konuda çalışıldığını söyledi.

Ayrıca S-400 hava savunma sistemlerinin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı yönündeki ABD tezini yineledi.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya ile yapılan anlaşmaya bağlı olduğunu, hatta teslimatın Temmuz yerine Haziran ayında da yapılabileceğini bildirmişti.

Müzakereden savaşa gidiliyor

Bu arada ile Çin-ABD görüşmelerine ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından kaygıyla takip ediliyor.

Çin devlet medyası, sürpriz vergi artışı ve Huawei yaptırımlarından sonra Pekin'in ABD ile ticaret müzakerelerine devam etmeyebileceğini yazdı.

Bu son haberin ardından Çin'de Shanghai endeksi yüzde 1,84 ekside. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,89 primli, Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 1,10 değer kaybetti.

ABD'den 1 iyi 1 kötü haber

ABD Hava Kuvvetleri: Türkiye S-400 almayabilir