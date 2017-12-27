Hacimsiz piyasa TL'ye moral oldu

27 Aralık 2017

ECE CEYHUN

Piyasada fiyatlama ekim ayı sonundaki seviyelerine geriledi. Vize gerginliği ve Zarrab davasının yarattığı gerginliklerin yumuşaması ile kasım ayı kayıplarını geri alan piyasalara, küresel piyasalardaki gelişmeler de destek oldu.

Noel tatili, Güney Afrika’daki siyasi değişim rüzgarlarının Rand başta olmak üzere gelişmekte olan ülke varlıklarına destek vermesi, MB’nin 50 baz puan da olsa faiz artırımı ve ABD’deki davanın sonucuna ilişkin ilk dönemlere göre daha pozitif beklentilerin ağırlık kazanması 31/12 bilanço dönemiyle de denk gelmiş oldu. Bankaların bilançolarını daha likit göstermek için klasik olarak yıl sonunda daha yatay bir piyasa görülürken yeni sene de yeni pozisyonlarla daha hareketli günler yaşanıyor.

ABD ile vize gerginliği ve Zarrab davasıyla kasım ayında 3.9830 TL görülürken gelinen 3.80 TL’li seviyeler yüzde 4.5 gerilemeyi işaret ediyor. Bu arada dün dolar/TL 3,7965 seviyesini gördü.

Bankacılar, yıl sonu nedeniyle pozisyonların büyük oranda kapatıldığına işaret ederken yeni pozisyon alma iştahının da ciddi şekilde azaldığına değiniyor.

Özellikle Güney Afrika Randındaki iyimserlik gelişen para birimlerine de yansıyor. Borsa İstanbul’da Endeks, 112 binin üzerinde seyrederken yeni zirveler için 112.500’ün üzerinde hacimli kapanışlar yaşanması gerektiği üzerinde duruluyor. Aksi takdirde kâr satışları gelebilir.

Milyoner faizi yüzde 15.5

Yıl sonunun klasik hareketlerinden biri de mevduatta var. Ama bu yıl farklı olarak mevduattaki harekete ‘yarış’ demek zor. Nitekim bankacılarda çok marjinal fiyatlamaların olmadığını ve mevduat tarafında makul hareketler olduğunu sadece bir bankanın etkisinin sınırlı bir yükseliş getirdiğini kaydediyor. Bundan bir ay önce milyoner için yüzde 14.5 olan mevduat faizi, arada 50 baz puanlık MB faiz artırımı olduğu da düşünüldüğünde, yüzde 15.5’a çıktı. Bir ara yüzde 16 telaffuz edilse de herkes “Bankalar hazırlığını önceden yaptı. Marjinal fiyatlama yok” yorumunu yaptı.