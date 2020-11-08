Hacimsiz piyasada ilk işlemler: Dolar/TL, 8,35 seviyelerine kadar indi

08 Kasım 2020

Türk lirası varlıklar, yeni bir haftaya daha oldukça hareketli bir gündemle başlıyor. ABD başkanlığına Joe Biden’ın seçilmesi, Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal’ın atanması ve son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa paylaşımı, fiyatlamalarda rol oynayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Asya piyasalarında illikit işlemlerde dolar, Türk Lirası karşısında sert geriledi. İlk işlemler 8.3550 lira civarında yapılırken henüz Asya’nın majör piyasaları açılmış değil. Düşük hacimli işlemlerde Türk Lirası’ndaki kazanç yüzde 2’yi aştı.

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