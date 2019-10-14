Hafta sert hareketlerle başladı

14 Ekim 2019

Suriye kaynaklı gelişmeler TL varlıkların seyri açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasada yeni hafta satış baskısıyla başlarken, ABD Başkanı Trump'ın öğleden sonra Türkiye'ye yönelik yeni açıklamaları kayıpların artmasına neden oldu.

Trump, paylaşımda "Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor" diyerek, "İnsanlar gerçekten NATO üyesi olan Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyorlar? Sonsuz savaşlar bitecek" dedi.

Analistler, olası yaptırımların mevcut durumda yürürlüğe koyulmayacağını belirtirken, piyasalarda operasyon süresince riskten kaçış fiyatlamalarının ön planda olacağını ifade ediyor.

Güne düşüşle başlayan borsada kayıp bir ara yüzde 5'i aştı. BIST 100, 93.382 seviyesine kadar indi.

Haftaya yükseliş eğilimini sürdürerek başlayan dolar/TL ise 5.9370 seviyelerine kadar çıktı. Kur böylece 26 Ağustos'tan beri en yüksek seviyeye çıktı.

Saat 15:55 itibariyle; BIST 94.850 (%-4,23) ve dolar/TL 5.9330 (%0,83) seviyesinde yer alıyor.