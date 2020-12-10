Haftanı en yoğun gününde dolar ve euroda ilk fiyatlar

Veriler ve gündem bakımından sakin geçen haftanın ilk bölümünün ardından bugün, piyasaları oldukça yoğun bir gün bekliyor. Yurt içinde istihdam verileri açıklanırken yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi takip edilecek.



Hafta boyu 7,80'in hemen üzerinde dar bir bant aralığında hareket eden dolar/TL, yoğun günün sabahına 7,82-7,83 seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 9,48'den değerleniyor.

İstihdam verilerinde işten çıkarma yasağının etkisi görülüyor



Yurt içinde en önemli veri eylül ayı işgücü istatistikleri olacak. İşsizlik oranı Ağustos döneminde yüzde 13,2 olarak açıklanmıştı. İstihdam KalkanıPaketi çerçevesinde işten çıkarmanın yasak olduğu bu dönemde oranın bir miktar daha aşağı gelebileceği belirtiliyor. İşten çıkarma yasağı en son 17 Kasım'dan itibaren iki ay daha uzatılmıştı. TÜİK verileri saat 10.00'da açıklayacak. TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.

ECB'nin Euro Bölgesi için yeni teşvik tedbirleri açıklaması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin bugün yapacağı toplantıdan, resesyonun vurduğu Euro Bölgesi ekonomisini bir koronavirüs aşısı geliştirilene ve toplumun geniş kesimlerine uygulanana kadar destekleyecek yeni teşvik tedbirleri açıklaması bekleniyor.



ECB, geçtiğimiz ay yaptığı toplantıda ekonomiyi desteklemek için yeni tedbirler almayı kararlaştırmış ancak bu tedbirlerin detaylarını ortaya koymamıştı.



Ekonomistler, ECB'nin Pandemi Acil Alım Progragramı'nı (PEPP) en azç 500 milyar dolar artırmasını ve süresini de 6 ay uzatmasını bekliyorlar. Buna göre PEPP'in büyüklüğü 1,85 trilyon euro seviyesine çıkacak ve program 2022 sonuna kadar devam edecek.



ECB bugünkü toplantıda 2021 ve 2022 için makro ekonomik tahminlerini de açıklayacak.

Yönetim Konseyi toplantısından karar Türkiye saati ile 15.45'te gelecek. ECB Başkanı Lagarde de alınan kararlara ilişkin olarak saat 16,30'da basın toplantısı düzenleyecek.