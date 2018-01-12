Haftanın en önemli verisi açıklandı

12 Ocak 2018

Haftanın en önemli verisi olan ABD enflasyonu açıklandı.

Ülkede aralık enflasyonu aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 oldu. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 artış yönündeydi. Yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 olmuştu.

Aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 0,3 ile yüzde 0,2 yönündeki tahminin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yıllıkta ise yüzde 1,8 oldu.

Öte yandan aralıkta perakende satışlar yüzde 0,4 ile tahminleri karşıladı. Kasım ayı perakende satışları ise yüzde 0,9'a revize edildi.

Kur ilk tepkinin ardından kazanımlarını sildi

Veri öncesi 3.7550 civarında olan dolar/TL önce 3.7765'e yükseldi, ilk tepkinin ardından kazanımlarını geri verdi. Kur, saat 18:20'de 3.7535 seviyesinde yer aldı.

Bugün 91,07 ile 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi ise ilk tepki olarak 91,26'ya yükseldi, sonrasında 91,03'e düştü. Bu arada 2 yıllık ABD tahvillerin faizi, enflasyon rakamlarının ardından Eylül 2008'den bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı ve yüzde 2,02 oldu.

"Fed beklenilen kadar zorlanmayacak"

Enflasyon verisine ilişkin Alnus Yatırım tarafından hazırlanan piyasa notunda, Fed'in 2018 yılında sıkılaşmada beklenilen kadar zorlanmayacağı görüşü dile getirildi.

Değerlendirmede, "2016 yılına göre değerlendirecek olursak 2017'nin çok iyi olmadığının altını çizelim. 2018 yılı için ise baz etkisiyle birlikte daha iyi enflasyon rakamları alacağımızı düşünüyoruz. Buna ek olarak yükselen petrol fiyatları, değer kaybeden dolar endeksi de ithalat fiyatları yoluyla enflasyona pozitif etki edebilir" ifadesine yer verildi.