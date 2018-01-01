Haftanın gündemi: Enflasyon
Piyasalar, yeni yılı enflasyon gündemiyle karşılıyor. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE rakamları TL'nin seyri üzerinde belirleyici olacak.
Yeni yılın ilk haftasında piyasalar enflasyon verisine odaklanacak.
Kasımda yıllık bazda yüzde 12,98 ile 2003 yılı temel alınan endekste en yüksek seviyeye ulaşan enflasyonun, aralık itibarıyla 2018 ilk çeyreği boyunca aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Ancak 'tek hane' beklentisinin gerçekleşmemesi olası.
Yılı dolar karşısında toparlanarak tamamlayan Türk Lirası'nın seyri açısından kritik öneme sahip enflasyon verisi 3 Ocak Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.
Piyasaların hafta boyunca izleyeceği diğer veriler şöyle:
1 Ocak - TİM ihracat rakamları (11:00)
1 Ocak - İstanbul perakende fiyatları (12:00)
2 Ocak - İSO imalat sektörü PMI (10:00)
2 Ocak - Dış ticaret dengesi (10:00)
3 Ocak - Yİ-ÜFE (10:00)
Dışarıda izlenecek veriler şöyle:
2 Ocak - Euro Bölgesi, imalat sektörü PMI (12:00)
2 Ocak - ABD, imalat sektörü PMI (17:45)
3 Ocak - ABD, ISM imalat endeksi (18:00)
4 Ocak - Euro Bölgesi, hizmet sektörü PMI (12:00)
4 Ocak - ABD, hizmet sektörü PMI (17:45)
5 Ocak - Euro Bölgesi, ÜFE (13:00)
5 Ocak - Euro Bölgesi, TÜFE (13:00)
5 Ocak - ABD, tarım dışı istihdam (16:30)