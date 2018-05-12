Haftanın kazandıranı altın ve döviz

12 Mayıs 2018

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,73'lük kayıpla 101.852,48 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.849,20 puanı, en yüksek ise 102.877,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0,99'luk azalışla 117.297,45 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,85'lik düşüşle 121.648,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,82'lik kayıpla 73.775,77 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,45'lik azalışla 99.407,73 puana geriledi.

Kardemir (D) en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,69 ile Kardemir (D) oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 3,93'lük artışla Yataş, yüzde 3,65'lik yükselişle de Tüpraş izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 45,49 ile Flap Kongre Toplantı Hizmetleri oldu. Bu hisseyi yüzde 18,75'lik düşüşle Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 16,78'lik azalışla da Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 173 milyon 890 bin 211 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 900 milyon 116 bin 275 lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 755 milyon 677 bin 824 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 556 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 520 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 34 milyar 285 milyon 341 bin 636 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,40'lık artışla 183,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,42'lik değerle bin 226 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,13'lük yükselişle 4,2950 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,40'lık artışla 5,1390 lira oldu.

Geçen hafta 5,7750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,30'luk artışla 5,8500 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,87'lik değerle 4,3040 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA