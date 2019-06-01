Haftanın kazandıranı ICBC Turkey Bank

01 Haziran 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,34 ile ICBC Turkey Bank oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,92'lik artışla Pegasus, yüzde 14,96'lık yükselişle de Netaş Telekom. izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 4,62 ile İttifak Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 3,60'lık düşüşle Çemtaş, yüzde 1,85'lik azalışla da Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 103 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 45 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 577 milyon lirayla Halk Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 158 milyon lirayla Koç Holding, 33 milyar 306 milyon lirayla Garanti Bankası ve 32 milyar 805 milyon lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.