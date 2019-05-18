Haftanın kazandıranı Koza Madencilik

18 Mayıs 2019

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,96'lık kayıpla 86.796 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 85.446 puanı, en yüksek ise 88.740 puanı gördü.

Aynı dönemde Mali Endeksi yüzde 1,59, Sanayi Endeksi yüzde 1,03, Hizmetler Endeksi yüzde 4,60 kayıp yaşadı. Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,85 yükseldi.

Haftanın "en"leri

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,12 ile Koza Madencilik oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,07'lik artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 7,52'lik yükselişle de Alarko Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,35'lik azalışla ile Polisan Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 24,28'lik düşüşle İş Fin. Kir., yüzde 15,43'lük azalışla da Beşiktaş Futbol takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 737 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 671 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 710 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 419 milyon lirayla Koç Holding, 32 milyar 130 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 56 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Döviz kaybettirdi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,07'lik azalışla 249,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,07'lik kayıpla bin 662 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,62'lik gerilemeyle 6,0470 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 1,26'lık azalışla 6,7620 lira oldu.

Geçen hafta 7,9360 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,00'lük azalışla 7,6980 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,85 değer kaybederek 5,9730 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA