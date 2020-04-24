Haftanın son gününde Borsa İstanbul pozitif ayrıştı

24 Nisan 2020

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde işlemler satıcılı bir şekilde devam ediyor. Dün ABD borsalarında kapanışa doğru hızlanan satışlarla birlikte gerileyen endeksler bu sabah Asya borsalarına da satış getirdi. Avrupa borsalarının da tamamına yakınında eksiler hakim. Dün kapalı olan Borsa İstanbul ise küresel piyasalara göre pozitif ayrışırken işlemler gün boyu yüzde 1'in üzerinde primli seyrediyor.

Dolar/TL 6,96-6,97 seviyelerinde dengeli

Dün 23 Nisan tatili nedeniyle kapalı olan Türkiye piyasalarında bugün işlem yapılacak. Çarşamba akşamı 2018 Ağustos ayından bu yana ilk kez 7 liranın üzerini test eden dolar/TL, bugün piyasaların açıklmasıyla birlikte günün ilk bölümünde 6,96-6,97 seviyelerinde dengelendi.

Dün uluslararası piyasalarda dalgalı bir gün geçiren dolar/TL, 6,99 ile 6,92 gibi geniş bir aralıkta hareket etmişti.

Borsa İstanbul yüzde 1'in üzerinde primli

Güne yüzde 0,28 artışla 98 bin 449,46 puana yükselen BIST 100 endeksi, açılışın ardından sakin seyrini sürdürüyor. Günün ikinci yarısında gelen alımlarla 99 bin puanın üzerine çıkan Borsa İstanbul'da hisse senetleri saat 15:50 itibarıyla yüzde 1,2 artışla 99 bin 65 puandaydı.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Kuveyt devlet haber ajansı KUNA, Kuveyt'in 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan OPEC+ anlaşmasını beklemeden petrol üretimini kısmaya başladığını duyurdu. Petrol fiyatlarında dün başlayan yükseliş, Kuveyt'ten gelen haberler sonrası bu sabah itibarıyla da yükselişini sürdürüyor. Brent petrol 22 doların üzerinde değerlenirken ABD ham petrolü ise 17 doları aştı.

Çin faiz indirdi; Japonya tahvil alımında sınırları kaldırmayı görüşüyor

Çin Merkez Bankası, son birkaç haftadır ekonomiyi desteklemek için yaptığı faiz indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Banka, hedefli orta vadeli kredi kolaylığı (TMLF) faiz oranını 1 yıl vade için 20 baz puan düşürerek yüzde 3,15'ten yüzde 2,95'e çekti. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, koronavirüs salgınının ekonomik daralmaya yol açmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde BOJ ile yıllık tahvil alım tavanını kaldırıp kaldırmaması konusunda bir görüşmelerinin olmadığını bildirdi.