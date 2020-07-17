Haftanın son gününde piyasalar iyimser

17 Temmuz 2020

Koronavirüs salgını ve ABD-Çin gerilimi, küresel piyasaların yönünde belirleyici rolünü sürdürüyor. ABD'de artan koronavirüs vakalarının ve Çin ile ilişkilerdeki gerilimin yarattığı endişeler dün Wall Street'in günü düşüşle kapatmasına yol açtı. Ancak bu saban vadeli endekslerde yukarı hareket gözleniyor. Piyasalarda havanın dönmesinde ABD'de gündeme gelen yeni koronavirüs yardım paketini ilk ifade edilenden daha büyük olacağı ve bunun vaka sayısında artışın negatif etkilerini telafi edeceği beklentileri etkili oldu.

Haftanın son gününde Asya borsalarında yeşil ekranlar dikkat çekerken Çin borsaları dünkü sert kayıpların ardından yatay seyirde. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 yükselerek bir önceki gün verdiği kayıpların dörtte birini toparladı. Japonya'nın Nikkei endeksi de yatayda.

Yurt içinde ise dolar/TL haftalardır devam eden sakin seyrini devam ettiriyor. Dolar/TL 6,85'ten euro/TL 7,80'den el değiştiriyor.

Petrol piyasası sakin

Başlıca petrol üreticileri üretim kısıntılarını esnetmeye hazırlanırken pek çok ülkede koronavirüs vakalarında yaşanan artışın talepte yaşanan iyileşmeye dair belirsizliği artırmasıyla petrol fiyatları yatay seyretti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 43.37 dolarda yatay seyretti. ABD hafif ham petrolü de 40.7 dolarda yatay.

Altında kazanımlar sınırlı kaldı

Altın fiyatları, dün sert düştükten sonra koronavirüs vakalarına dair artan endişeler ve

ABD-Çin geriliminin güvenli limanlara olan yönelimi artırmasıyla büyün 1,800 dolar seviyesine yakın seyretti ancak güçlü dolar nedeniyle kazanımları sınırlı kaldı.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,797.52 seviyesine yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı borç

11.00 ECB Profesyonel Tahminciler Anketi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı inşaat üretimi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı TÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, ilk çeyrek finansal Hesaplar

14.30 Türkiye, mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi