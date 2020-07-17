Haftanın son gününde piyasalar iyimser
Küresel piyasalar haftanın son gününde iyimser seyrediyor. Asya'da Çİn ve Japonya'da yatay seyir dışında yeşil ekranlar göze çarpıyor. Dün Wall Street'teki düşüşün ardından bugün ABD vadelileri artıda...
Koronavirüs salgını ve ABD-Çin gerilimi, küresel piyasaların yönünde belirleyici rolünü sürdürüyor. ABD'de artan koronavirüs vakalarının ve Çin ile ilişkilerdeki gerilimin yarattığı endişeler dün Wall Street'in günü düşüşle kapatmasına yol açtı. Ancak bu saban vadeli endekslerde yukarı hareket gözleniyor. Piyasalarda havanın dönmesinde ABD'de gündeme gelen yeni koronavirüs yardım paketini ilk ifade edilenden daha büyük olacağı ve bunun vaka sayısında artışın negatif etkilerini telafi edeceği beklentileri etkili oldu.
Haftanın son gününde Asya borsalarında yeşil ekranlar dikkat çekerken Çin borsaları dünkü sert kayıpların ardından yatay seyirde. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 yükselerek bir önceki gün verdiği kayıpların dörtte birini toparladı. Japonya'nın Nikkei endeksi de yatayda.
Yurt içinde ise dolar/TL haftalardır devam eden sakin seyrini devam ettiriyor. Dolar/TL 6,85'ten euro/TL 7,80'den el değiştiriyor.
Petrol piyasası sakin
Başlıca petrol üreticileri üretim kısıntılarını esnetmeye hazırlanırken pek çok ülkede koronavirüs vakalarında yaşanan artışın talepte yaşanan iyileşmeye dair belirsizliği artırmasıyla petrol fiyatları yatay seyretti.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 43.37 dolarda yatay seyretti. ABD hafif ham petrolü de 40.7 dolarda yatay.
Altında kazanımlar sınırlı kaldı
Altın fiyatları, dün sert düştükten sonra koronavirüs vakalarına dair artan endişeler ve
ABD-Çin geriliminin güvenli limanlara olan yönelimi artırmasıyla büyün 1,800 dolar seviyesine yakın seyretti ancak güçlü dolar nedeniyle kazanımları sınırlı kaldı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,797.52 seviyesine yükseldi.
GÜNÜN AJANDASI
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
10.00 Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı borç
11.00 ECB Profesyonel Tahminciler Anketi
12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı inşaat üretimi
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı TÜFE
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
14.30 Türkiye, ilk çeyrek finansal Hesaplar
14.30 Türkiye, mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi
15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları
17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi