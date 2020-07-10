Haftanın son gününde satıcılı seyir

10 Temmuz 2020

Küresel piyasalarda dün yaşanan satıcılı seyir bugün de devam ediyor. Pandemide rekor kıran vaka sayısıyla birlikte artan endişelerin etkilediği ABD borsaları, dünü Nasdaq haricinde kayıplarla kapatmıştı. Bugün de ABD vadelilerinde düşüşler görülürken hafta boyu yükselen Asya borsalarında da bir düzeltme hareketi söz konusu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.70 civarı ekside. Avustralya borsaları yüzde 0.42, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 düşerken Çin lokomotif hisseleri beş yılın zirve seviyelerinin görülmesinin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmeleriyle bir haftadan uzun süredir ilk kez gerileyerek yüzde 0.72 düştü.

Son dönemlerde dünya borsalarındaki düşüşlerde zaman zaman pozitif ayrışmayı başaran Borsa İstanbul, bugün ise küresel satış dalgasına eşlik ediyor. Güne yüze 0,3 kayıpla başlayan BİST 100'deki düşüş, açılışın hemen ardından yüzde 1,5'i aşarken endeks 114 bin puanın altını gördü.

Dolar/TL sakin; Euro/TL düşüyor

Yurt içinde ise piyasalar bugün açıklanacak olan nisan ayı işsizlik rakamlarına odaklanmış durumda. 3 haftadır yatay seyrini sürdüren dolar/TL kuru 6,86'nın hemen üzerinde değerlenirken euro/TL ise 7,80 seviyelerinden döndü ve bu sabah itibarıyla 7,74'den el değiştiriyor.

Altın yeniden 1800 doların altına geldi

Altın fiyatları, yaklaşık dokuz yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra ABD'de artan

koronavirüs vakalarının ardından yatırımcıların güvenli liman dolara yönelmesiyle geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.6 düşerek 1,799.23 dolarda işlem gördü.

Brent petrol kayıp sürüyor

Petrol fiyatları dünkü kayıplarını devam ettiriyor. ABD'de ve diğer ülkelerde koronavirüs

vakalarında yaşanan artışın tecrit önlemlerinin tekrar getirileceği ve petrol talebini

baskılayacağı endişelerini artırmasıyla petrol haftayı ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün %2'den fazla geriledikten

sonra bugün %0.6 düşerek 42.10 dolarda işlem gördü.



ABD hafif ham petrolü dün %3 geriledikten sonra %0.8 düşerek 39.29 dolara geriledi.

ABD'de vaka sayıları artışında yeni rekor

ABD'de Perşembe günü 60 bin 500'den fazla yeni koronavirüs vakası bildirilirken, bu rakam Çin'de virüsün ortaya çıktığı zamandan bu yana bir ülkede görülen en büyük günlük artış oldu.