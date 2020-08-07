Haftanın son işlem gününde dünya borsaları kayıpta

07 Ağustos 2020

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde negatif bir tablo ile karşı karşıya... Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in video uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance'i ve mesaj uygulaması WeChat'in sahibi Tencent şirketinin ABD faaliyetlerini yasaklamasıyla geriliyor. Çin borsaları yüzde 2'leri aşan kayıplar yaşarken Japonya yüzde 1 civarı ekside. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1'den fazla düşüyor. ABD'de yeni yardım paketi hususunda anlaşmanın hala sağlanamamış olması da piyasaların moralini bozan unsurlar arasında yer alıyor. ABD endeksleri dün hafif artıda kapatmasına karşın ABD vadelileri ekside.

Yurt içi piyasalarda ise gündem oldukça yoğun. TL'nin sert değer kayıpları ve Borsa İstanbul'daki düşüşler sonrası dün Merkez Bankası, BDDK'dan açıklamalar arka arkaya geldi. Ardından piyasaların kapanmasıyla birlikte BDDK Başkanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticilerinin bir araya geldiği 3 saatlik kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan piyasalara koordinasyon ve yakın iletişim mesajları geldi. Atılan son adımlar ve 3 saatlik toplantı sonrası verilen mesajların piyasalara etkisi yakından izlenecek.

Dün 7,31 seviyesinde kadar yükselerek rekor seviyelerini geliştiren dolar/TL, 7,27'den; euro/TL ise 8,64'ten el değiştiriyor. Dolar, euro karşısında son iki yılın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.44 yükselerek 1.1824 dolarda işlem gördü.

Altın 2.072 dolara kadar çıktı

Altın fiyatları kötüleşen koronavirüs salgınının ve salgının olumsuz ekonomik etkilerinin

güvenli limanlara yönelimi artırmasıyla rekor seviyeye yükseldi. Altın neredeyse son 10 yıldır

en uzun süreli haftalık kazanımını elde etmeye hazırlanıyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 2.072 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra yüzde 0,3 artışla 2.069 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları geriliyor



Petrol fiyatları yükselen koronavirüs vakalarının ve ABD koronavirüs yardım paketinde

sonuca varılamamasının ardından dünkü kayıplarını artırarak petrol talebindeki artışın düşeceği

endişeleriyle geriledi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 44,91 dolarda

seyretti. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 düşüşle 41,74 dolara geriledi.