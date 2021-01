Haftanın son işlem gününe dolar ve euro nasıl başladı?

Takip Et

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un Türkiye ile ilgili olası değerlendirmesi beklenirken yurt dışında ise PMI verileri haftanın son işlem gününde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarında sürpriz çıkmadı ve beklendiği gibi kritik bir faiz hamlesi gelmedi. Hafta boyu faiz kararını bekleyen dolar/TL, dün 7,40'ın altında kapandı. Haftanın son işlem gününde ise dolar/TL için 7,36-7,37 seviyeleri söz konusu. Euro/TL ise 8,98'ler düzeyinde.

S&P'nin muhtemel Türkiye değerlendirmesi bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un

Türkiye ile ilgili olası değerlendirmesi günün en önemli beklenen verisi olacak. Ancak S&P belirlenen takvimde yer alan günlerde her zaman rapor açıklamayabiliyor. Analistlerin tahmini not ve görünümde bir değişiklik olmayacağı yönünde oluştu. S&P'nin Türkiye için kredi notu 'Durağan' görünüm ile 'B+' seviyesinde bulunuyor. Raporun açıklanması durumunda gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK 2020 yılı 3.çeyrek döneme ilişkin hanehalkı yurt içi turizm rakamları, TOBB açılan ve kapanan şirketleri açıklayacak (10.00).

TCMB finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak (14.30).

Yurt dışında satın alma yöneticileri öncü rakamları açıklanacak.

Japonya (03.30), Fransa (11.15), Almanya (11.30), Euro Bölgesi (12.00),

İngiltere (12.30) ve ABD (17.45) PIM verileri sırayla takip edilecek.

ABD'de ikinci el konut satışları (18.00) açıklanacak diğer veri olacak.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Profesyonel Tahminciler Anketinde önümüzdeki 3 yıla ilişkin beklentiler piyasaların radarında olacak

(12.00).