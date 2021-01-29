Haftanın ve ayın son işlem gününe dolar ve euro nasıl başladı?

Haftanın ve ayın son iş gününde yurt içinde dış ticaret rakamları günün en dikkat çeken verisi olarak yakından takip edilecek. Yurt dışında da fiyatlanacak önemli veriler bulunuyor.

Dün 7,40'ın üzerinde güne başladıktan sonra günü 7,36'dan tamamlayan dolar/TL, bu sabah itibarıyla 7,37 düzeyinde hafif artıda seyrediyor. Euro/TL ise 8,92 düzeyinde.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde dış ticaret verileri, turizm gelirleri TÜİK tarafından açıklanacak (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılına ilişkin giriş-çıkış yapan yabancı ziyaretçi sayıları verilerini duyuracak (11.00). Geçen yılın 11 ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71,95 düşüşle 12,03 milyon seviyesinde kalmıştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıklayacak (17.00). Hazine'nin Şubat ayında 45,8 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor. Hazine öncesi ay sonunda açıkladığı kesinleşmemiş Şubat ayı planında 7 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası programlamıştı.



ABD'de kişisel gelir ve tüketim verileri, istihdam maliyet endeksi (16.30), Chicago PMI (17.45), Michigan tüketici güven endeksi, bekleyen konut satışları (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) gibi önemli veriler bulunuyor. Almanya'da 2020 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri (12.00) ile yılın ilk ayına ilişkin işsizlik rakamları (11.55) gelecek. GSYH'nin 4.çeyrekte yıllık yüzde 4,0 düşeceği tahmin ediliyor.