Haftanın ve ayın son işlem gününe dolar ve euro ne kadar?

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı TL'de de değer kaybı getirirken, bu kayıp benzer para birimlerinden daha sınırlı.

Dün 7,40'ın üzerinde güne başladıktan sonra günü 7,33'ten tamamlayan dolar/TL, bugün 7,35-7,36 düzeyinde hafif artıda seyrediyor. Euro/TL ise 8,90'larda yatay seyirde.

TL'deki benzer para birimlerine göre daha iyi performans Cuma gününden beri aralıksız devam ediyor. Ekonomi yönetimindeki Kasım 2020'deki değişim sonrası başlayan iyimserlik son dönemde TCMB'nin para politikasında uzun süre sıkı duruş söyleminden de destek buluyor.

TL 2021 yılında dolar karşısında yüzde 1 gibi sınırlı bir değer kazancı yaşasa da, bu kazanç benzer para birimlerinden açık ara önde. Benzer para birimlerinde yüzde 3-yüzde 5 arası değer kaybı görülüyor.

TCMB 'dezenflasyonda kararlıyız' dedi, piyasa mesajı aldı

TCMB Başkanı Naci Ağbal daha önce de bir "ara hedef" olarak ilan ettiği 2021 sonu için yüzde 9.4 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonu 2023 sonunda yüzde 5 seviyesine düşürecek şekilde politikaları "kararlı" uygulayacaklarına dikkat çekti.

Ağbal yılın ilk enflasyon raporu sunumunda faiz indirimi için erken olduğu mesajı verirken, yüksek faiz nedeniyle üretimin sekteye uğrayacağı eleştirilerine ise fiyat istikrarı sayesinde üretimde uzun vadeli daha düşük maliyetle kaynak sağlanacağı için katılmadığını söyledi.

Ağbal, "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceği, 2022 yıl sonunda yüzde 7'ye ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır" dedi. Ağbal gerekirse ilave sıkılaştırma yapabilecekleri yönünde oldukça net mesajlar da verdi.

Piyasanın beklentisi enflasyonun Nisan veya Mayıs'ta tepe noktasını göreceği, yıl sonunda tek haneye düşemeyeceği, yılı yüzde 11-12 bandında bitireceği yönünde idi. Piyasalar enflasyon raporunda kendi tahminleri (yüzde 11-12) ile TCMB (yüzde 9.4) arasındaki farkın nasıl kapanacağını izliyorlardu.

TCMB'nin piyasa beklentilerinin altında bir enflasyon için kararlı açıklamaları yeni adımların gelebileceği ya da faiz indirimlerin öteleneceği beklentisi yaratarak TL'yi destekledi.

Gedik Yatırım Ekonomisti Sekan Gönençler, "TCMB'nin sıkı para politikası mesajını güçlendirerek, piyasada 'erken faiz indirimine' gidilebileceği yönündeki endişeleri gidermeye çalıştığı görülüyor, ki bu konuda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, raporun tanıtımı sonrası piyasadaki yorumlar, faiz indirimlerinin başlama zamanına ilişkin beklentilerin bir miktar ötelenmiş olabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Gönençler, "TCMB'nin şahin söylemi politika faizinin daha önce öngörülenden daha uzun süre mevcut seviyelerde tutabileceğini de düşündürüyor" dedi.

Öte yandan bu hafta Reuters'ta yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere, Türkiye piyasalarındaki payını yanlış ekonomi politikalarını gerekçe göstererek son yıllarda sert düşüren yabancı yatırımcılar gelişmekte olan ülke piyasaları genelindeki en büyük geri dönüşlerden https://tmsnrt.rs/3o1T1FV birini gerçekleştiriyorlar.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah saat 0905'te 315/321 seviyesinde.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde dış ticaret verileri, turizm gelirleri TÜİK tarafından açıklanacak (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılına ilişkin giriş-çıkış yapan yabancı ziyaretçi sayıları verilerini duyuracak (11.00). Geçen yılın 11 ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71,95 düşüşle 12,03 milyon seviyesinde kalmıştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıklayacak (17.00). Hazine'nin Şubat ayında 45,8 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor. Hazine öncesi ay sonunda açıkladığı kesinleşmemiş Şubat ayı planında 7 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası programlamıştı.



ABD'de kişisel gelir ve tüketim verileri, istihdam maliyet endeksi (16.30), Chicago PMI (17.45), Michigan tüketici güven endeksi, bekleyen konut satışları (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) gibi önemli veriler bulunuyor. Almanya'da 2020 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri (12.00) ile yılın ilk ayına ilişkin işsizlik rakamları (11.55) gelecek. GSYH'nin 4.çeyrekte yıllık yüzde 4,0 düşeceği tahmin ediliyor.