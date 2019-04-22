Haftaya başlarken küresel piyasalarda görünüm

22 Nisan 2019

Asya borsaları küresel ekonomik büyümenin ivme kaybı yerine istikrar kazanmaya başladığına işaret eden verilerin etkisiyle bugün gücünü korudu.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi bugün yatay seyretti. Cuma günü kapalı olan ABD piyasalarında işlemler bugün tekrar başlayacak. Ancak İngiltere ve Avrupa piyasaları kapalı olacak.

Dolar, ABD ekonomisinin güçlendiğine işaret eden verilerin desteğiyle dar hacimli işlemlerde euro ve yen karşısında sınırlı değer kazandı. İşlem hacimleri Avustralya, Hong Kong ve Avrupa'daki piyasa tatili nedeniyle geriledi.

Son haftalarda ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirisindeki yükselişten destek bulan dolar, geçen hafta açıklanan ve beklentilerden iyi gelen perakende satış verisiyle birlikte güç kazandı. Geçen haftayı yüzde 0.4 kazanımla kapatan dolar endeksi bugün yüzde 0.1 ekside 97.383 puanda bulunuyor.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 kayıpla 1.1240 dolardan işlem görürken, dolar/yen paritesi yüzde 0.1 artışla 111.94'e çıktı.

Petrol ise, ABD'nin İran'dan petrol ithal eden ülkelere tanıdığı muafiyetten vazgeçeceğine dair haberin etkisiyle değer kazandı. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 3.3 primle 74.31 dolara kadar yükselerek 1 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 73.82 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları da sert yükselen petrolden destek buldu ve bir önceki seansta gerilediği yaklaşık dört ayın dip seviyesinden toparlandı. Spot piyasada ons fiyatı bir önceki seansta 1,270.63 dolara kadar gerileyerek 27 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye indikten sonra yüzde 0.3 artıda 1,278.66 dolardan işlem gördü.

"Muafiyet" haberi petrol fiyatını 6 ayın zirvesine taşıdı

Kaynak: Reuters