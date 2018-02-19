Haftaya başlarken piyasalar

19 Şubat 2018

dunya.com

Dolar, kısa süreli yukarı hareketi sonrası şubat ayı başındaki seviyelerine geri döndü.

Yılın ikinci ayına 88,50 civarında başladıktan sonra 90,40'a kadar yükselen dolar endeksi geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir seyir izledi ve cuma günü 88,20'ye kadar gerileyerek 2014 sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolardaki gerilemeye paralel olarak dolar/TL de şubat başlarındaki seviyesine döndü. Şubata 3.75 civarında başlayan ve 3.8450'ye kadar çıkan kur haftayı 3.74'ten tamamladı.

Doların değer kaybında ABD’de bütçe açığına yönelik artan endişeler ve Euro Bölgesi’nde devam eden istikrarlı büyüme ile ECB'nin yakın zamanda sıkı para politikasına geçme olasılığının yükselmesi dolardaki düşüşte etkili oldu.

Bu arada ABD'de beklentilere paralel gelen ve Fed'in faiz artırımlarını daha hızlı bir tempoda yapabileceği ihtimalini kuvvetlendiren enflasyon verisi de dolardaki değer kaybına engel olamadı.

İçeride ise TL'yi dolardaki değer kaybının yanı sıra ABD ile ilişkilerde yaşanan yumuşama destekledi. Piyasalar ABD Dışişleri Bakanının Türkiye temaslarını olumlu değerlendirdi ve TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. Ayrıca Güney Afrika'da Zuma'nın istifasıyla değerlenen ZAR, TL ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerine destek oldu.

Dolar endeksi bu sabah 89 civarında yer alırken, dolar/TL saat 07:20'de yatay hareketle 3.7480 seviyesinde. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,15 yükselişle 4.6560'ta yer aldı.

Piyasalarda bu hafta çarşamba günü açıklanacak Euro Bölgesi ve ABD PMI verileri yakından izlenecek. Diğer taraftan çarşamba günü FOMC ve perşembe günü ECB toplantı tutanakları yayımlanacak. İçeride ise salı günü YD-ÜFE ve tüketici güveni, perşembe de kapasite kullanım oranı, reel kesim güveni verileri takip edilecek.

Bu arada bugün ABD'de 'Başkanlık Günü', Çin ve Hong Kong'da 'Yeni Yıl', Kanada'da 'Aile Günü' ve Yunanistan'da 'Kutsal Pazartesi' nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Asya'da yeni yıl tatili salı ve çarşamba günleri de sürecek.

Borsalarda görünüm pozitif