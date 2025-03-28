Hakan Kara, 518 milyar TL'nin adresini gösterdi

TCMB eski başekonomisti, Prof. Dr. Hakan Kara, 18 Mart'tan itibaren para piyasası fonlarından çıkan paranın adresini gösterdi. Kara, konuyla ilgili sosyal medya hesabı X'den şu paylaşımı yaptı:

"18 Mart’tan bu yana para piyasası fonlarından 675 milyar TL çıktı. Serbest TL fonlarda ise 157 milyar artış oldu. Yani net çıkış 518 milyar TL (13,6 milyar dolar).

Çıkan paranın önemli bölümü dövize gitmiş olabilir. Nitekim 18 Mart’tan sonraki 5 günde döviz mevduat 8 milyar dolar arttı.

Para piyasası fonlarından çıkan paranın bir kısmı TL mevduata kaydı, çünkü aynı günlerde bankalar TL mevduat faizlerini hızla yukarı ayarladılar ve müşterilerini buraya yönlendirdiler."