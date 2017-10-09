Haldane: Finansal kriz güveni aşındırmış olabilir

09 Ekim 2017

İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Andy Haldane, global finansal krizin finansal sisteme ve onun kurumlarına güveni sonsuza kadar aşındırmış olabileceğini söyledi.

2007-2009 krizinin bankacılık sektörünü ve kamu kurumlarını itibarsızlaştırdığını ifade eden Haldane, "Krizin oluşturduğu yaralar iyileşse bile, oluşan güven açığı kendi kendine onarılamayabilir. Bu güven açığı geçiçi değil, kalıcı olabilir" diye konuştu.

Haldane bu durumun doğru olması halinde finansal sistemde bulunanların, merkez bankaları dahil, bu güven açığını onarmak için gerçekten bir şeyler yapmaları gerektiğini vurguladı.