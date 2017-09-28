ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Finans
  • Haldane: Ücret artışının destekleyici işaretlerini görüyorum

Haldane: Ücret artışının destekleyici işaretlerini görüyorum

Boe Baş Ekonomisti Haldane, ücret artışının destekleyici işaretlerini gördüğünü ifade ederek, "Önümüzdeki aylarda bir miktar parasal teşvikin azaltılmasının garanti edilebileceği noktaya yaklaşıyor olabiliriz" dedi.

Haldane: Ücret artışının destekleyici işaretlerini görüyorum
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Baş Ekonomisti Andy Haldane ücret büyümesinin destekleyici işaretlerini gördüğünü ve faiz oranlarında herhangi bir artışın İngiltere ekonomisi için "iyi haber hikayesi" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Sky News'e konuşan Haldane, ayrıca gelecek aylarda faiz artışının gerekli olabileceğini hisseden BOE üyeleri arasında olduğunu belirterek, "Önümüzdeki aylarda bir miktar parasal teşvikin azaltılmasının garanti edilebileceği noktaya yaklaşıyor olabiliriz" dedi. 

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.