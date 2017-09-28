Haldane: Ücret artışının destekleyici işaretlerini görüyorum
Boe Baş Ekonomisti Haldane, ücret artışının destekleyici işaretlerini gördüğünü ifade ederek, "Önümüzdeki aylarda bir miktar parasal teşvikin azaltılmasının garanti edilebileceği noktaya yaklaşıyor olabiliriz" dedi.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Baş Ekonomisti Andy Haldane ücret büyümesinin destekleyici işaretlerini gördüğünü ve faiz oranlarında herhangi bir artışın İngiltere ekonomisi için "iyi haber hikayesi" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
Sky News'e konuşan Haldane, ayrıca gelecek aylarda faiz artışının gerekli olabileceğini hisseden BOE üyeleri arasında olduğunu belirterek, "Önümüzdeki aylarda bir miktar parasal teşvikin azaltılmasının garanti edilebileceği noktaya yaklaşıyor olabiliriz" dedi.