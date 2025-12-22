Halka arz fren yaptı! 2025 yılı 18 işlemle kapanabilir

2025 yılında halka arz piyasasında önceki yıllara kıyasla belirgin bir yavaşlama yaşandı.

Yıl başından bu yana Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla 17 şirketin halka arzı tamamlanırken, bu işlemlere toplam 5,60 milyon yatırımcı katıldı. Söz konusu halka arzlardan elde edilen toplam hasılat 42,95 milyar TL olarak kaydedildi.

Yılı son halka arzı 25-26 Aralık'ta

Yılın son günlerinde ise Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ halka arzı öne çıkıyor. Şirket için 25-26 Aralık tarihlerinde iki iş günü süreyle talep toplanması planlanırken, halka arzda 47 milyon adet payın 19,50 TL fiyattan satılması öngörülüyor.

SPK'nın yılın kalan bölümünde yeni bir halka arza onay vermemesi halinde 2025'in 18 halka arzla tamamlanması bekleniyor.

2024'te halka arz hasılatı 59,5 milyar TL olmuştu

Halka arz sayısı 2023'te 54'e ulaşmış, 2024'te ise 34'e gerilemişti. Aynı dönemde halka arz hasılatı 2023'te 79,3 milyar TL, 2024'te ise 59,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.