Halka arz geliri 100 yıllık yatırım bankası hayaline gidecek

Şebnem TURHAN

ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, şirketin halka arzını yerli yatırımcılara dönük olarak planladıklarını dile getirerek halka arzdan gelen kaynakla yatırım bankası lisansı alıp işlerini daha da büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ünlü, şirketi kurduğu ilk gün 100 yıllık geçmişe ulaşacak bir yatırım bankası hayali olduğunu dile getirerek halka arzın da şirketin sahiplerden yöneticilere geçmesinin ve uzun süreler yaşayabilmesinin önemli bir adımı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de 25 yıldır yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi hizmeti veren ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co) halka arz için ilk adımı attı ve martta, şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 25 oranındaki kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. ÜNLÜ & Co, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’yi (Yapı Kredi Yatırım) yetkilendirdi. Halk arz için onaylar bekleniyor. Birçok halka arzda koordinatörlük yapan ve danışmanlık hizmetiyle şirketleri bu sürece hazırlayan ÜNLÜ&Co şimdi kendisi hazırlanıyor.

ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, bu yeni süreci şöyle anlattı: “Halka arz çetrefilli süreç, şimdi müşterileri daha da iyi anlar hale geldik ve bu güzel bir şey. Muhakkak zaman zaman müdahale etme isteği oluşuyor olabilir ama kendimize hakim oluyoruz. Yatırımcının aklında bir şey kalmış istemeyiz biz hikayemizi anlatıyoruz ve Yapı Kredi pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor.”

İlk hedef bölgesel liderlik

ÜNLÜ&Co’nun uzun soluklu düşünen bir firma olduğunu dile getiren Ünlü, “Sermayemizin halka yayılmasını istiyorduk. Uzun yıllar bölge lideri ve global oyuncular arasında olan bir şirket hayal ettim. Halka arz önemli bir adım. Artık şirketiniz, çocuğunuz sizden çıkıyor ve birçok sahiplik altında faaliyet gösteriyor. Büyüme hedefleri olan bir firmayız. Bölgesel lider olma hedefimiz var. Ve halka açıklık gelinen noktada doğal bir sonuç” dedi.

Ünlü, bugüne kadar kendi çabalarıyla büyüyüp bir yere geldiklerini kaydederek şunları söyledi: “Bölgesel liderlik işini hızlandırmanın bir yolu da yatırım bankacılığı olacak. Bizim bu lisansımız eksik. Lisans dönüşümü ile başvuruda bulunmuştuk çetrefilli süreç olunca gerekli sermayeyi halka arz geliri ile karşılamak daha uygun olduğunu gördük. Yatırım bankası platformu lisans olarak birçok imkan veriyor.”

Yatırım bankası lisansı alınmasıyla birlikte tüm bölümlerle ilgili faaliyetlerin bunun içinde olacağını belirten Ünlü, yatırım bankasının kendi faaliyet alanlarında büyük fırsatlar yaratacağını söyledi. Ünlü, yatırım bankasının sağlayacağı faydaları şöyle anlattı: “Biz kurumsal finansmanla ilgili borçlanma danışmanlığı yapıyoruz, yatırım bankası lisansı bu kredileri yapılandırıp bir kısmını kendimiz tutarken bir kısmını satma imkanı verecek. Ve böylece borç verebilme kabiliyetimiz oluşacak. DAHA Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri’ni kurarken uluslararası düzeyde özel bankacılık hizmeti verebilen bir noktayı hedefliyorduk. Tabii ki mevduat toplamayı kastetmiyorum zaten yatırım bankaları mevduat toplamaz ama genel yatırım bankalarında müşterilerinin portföyüne dayalı borçlandırma ürünlerle ilgili kredilendirme, genel ihtiyaçlara yönelik nitelikli yatırımcıya kredi imkanı sağlama gibi fırsatlar olacak. Bireysel bankacılık ürünleri ve kredi ürünleri oluşturup şirketimizin büyümesine katkı sağlayacağız. Tahsili gecikmiş alacak şirketimizin de daha düşük maliyetli finansman imkanı olacak işlerini daha kolay yürütebilmek için.”

Ünlü, aynı zamanda yatırım bankasının şirket sayıları çok olduğu için kaynak verimliliğini sağlama dına merkezi bir para yönetimi sağlayacağını ve bunun grup kaynaklarının çok daha iyi yönetilmesi sonucunu doğuracağını vurguladı.

Kurulduğu günkü hayali yatırım bankası idi

ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, işe başladığı zamandan bu yana yatırım bankası olma hedeflerinin olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tüm yatırım bankalarının tarihçelerini okudum. İşe yeni başlamış bir insan olarak gördüm ki 100-150 yıllık yatırım bankaları var. Bizim coğrafyamızda neden olmasın bizim ne aklımızda ne becerimizde bir eksikliğimiz yok diye düşünüyordum. Tamam onlar daha büyük ekonomi ama işimizi burada kurup büyütüp bölgeselleşirsek bu hedefe ulaşabiliriz. Bizim çevremizde de çok büyük potansiyeli olan ülkeler var. Bu bölgeye hizmet eden 100 yıl sona da varlığını sürdürebilecek bir yatırım bankası yratma hedefiyle yola çıktım daha birinci günden. Halka arzı niye yapıyoruz sebebi de bu kalıcı olacaksa ortaklar değişir çalışanların paylarını artırıyoruz şirket sahipliğinin yöneticilere geçtiği ve bu bayrağı bizlerden sonra taşıyacak bir yapı imkanı sağlayacak olması için yapıyoruz.”

Her çalkantıdan başarıyla çıktık

ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, Türkiye’de 25 yılı geride bıraktıklarını dile getirerek bu yıllarda ekonomik olarak çok sıkıntılı süreçleri de yaşadıklarını hatırlattı. Ünlü, “Bugüne kadar tüm çalkantıları zorlukları atlatmayı başardı. Sektörümüz global ekonomiden de oldukça etkileniyor tüm bunları başarıyla aştık. Her bir çalkantıdan daha kuvvetlenerek çıktık. Biz memleketimize her zaman inandık, yine inanıyoruz. Zor dönemler oluyor ama kaslarımız o yönleriyle gelişti. Böyle dönemlerde iş yapabilme becerilerimiz var. Yabancı sermaye yavaşladığında bile işlemlerimize, alım satımlara devam ediyoruz.”