Halka arz geliri Enerjisa Üretim'e gidecek

09 Şubat 2018

Sabancı Holding Üst Yöneticisi Mehmet Göçmen, Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Sabancı Holding olarak, halka arzdan oluşan kaynaklarımızı Enerjisa Üretim Santralleri AŞ şirketimizin sermaye artırımında kullanmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sabancı Holding'ten, Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzına ilişkin yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Göçmen, Sabancı Holding olarak tüm faaliyetlerine olan güvenden güç aldıklarını dile getirdi.

Enerji sektöründe de oluşan sağlıklı piyasa koşulları ve yüksek potansiyelin güvenle yollarına devam etmesini sağladığının altını çizen Mehmet Göçmen, "Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzının hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan gördüğü ilgi de ülkemizin ve sektörün potansiyelini bir kez daha ispatlıyor. Yaklaşık 5 kat talep topladığımız Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arzında, özellikle de yabancı yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile ekonomimize değer yaratmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Sabancı Holding olarak, halka arzdan oluşan kaynaklarımızı Enerjisa Üretim Santralleri AŞ şirketimizin sermaye artırımında kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Halka arz, işin gerçek değerini kristalleştirdi"

E.ON Üst Yöneticisi Johannes Teyssen ise halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa'ya olan güvenini açıkça gösterdiğini hatırlattı.

Söz konusu halka arzın son yıllarda Türkiye'de yapılan en büyük halka arz girişimlerinden biri olduğuna dikkati çeken Teyssen, şunları kaydetti:

"Halka arzın başarısı, sermaye piyasasının, yatırımcıların kendilerine önemli fırsatlar sunan elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeline ikna olduklarını ve Enerjisa'ya olan güveni açıkça göstermektedir. Biz de Türkiye'ye ve enerji sektörüne olan güvenimizin, inancımızın sonucu olarak halka arzdan sağladığımız geliri, Türkiye'deki enerji işimizin sağlıklı olarak gelişmesi için kullanacağız."

Kaynak: AA