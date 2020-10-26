Halka arz geliriyle Avrupa’da yatırım

26 Ekim 2020

Şebnem Turhan

SPK’ya halka arz başvurusunu tamamlayan Kervan Gıda, talep toplama tarihlerini önümüzdeki günlerde duyuracak. Kervan Gıda Finans Grubu Başkanı Selim Oğul, yüzde 25 sermaye artırımı, yüzde 8 ortak satışı yoluyla gerçekleştirecekleri halka arzla sağlanacak kaynağın büyük bölümünü, yatırımların finansmanında kullanacaklarını söyledi. Yerli yatırımcının borsaya ilgisinin artması, şirketlerin pandemi döneminde yeni finansman kaynakları ihtiyacı halka arzları cazip hale getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunu tamamlayan Kervan Gıda da gün sayıyor. Kervan Gıda Finans Grubu Başkanı Selim Oğul, halka arz için talep toplamanın önümüzdeki günlerde başlayacağını belirterek, halka arz sonrası sağlayacakları kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacaklarını dile getirdi.

Oğul, Türkiye’nin en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip firması olduklarını söyleyerek halka arz sürecine OYAK Yatırım liderliğindeki konsorsiyumun aracılık edeceğini kaydetti. Çalışmaların kurum şirket paylarının 2020 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmesi yönünde ilerlediğini ifade eden Oğul, talep toplama tarihinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini duyurdu. Oğul, Kervan Gıda halka arzının yüzde 25 sermaye artırımı, yüzde 8 ortak satışı yolu ile gerçekleşeceğini, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacağı bilgisini verdi.

Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerini daha da geliştirmek için farklı yatırımlar yapmayı hedeflediklerini dile getiren Oğul, şunları söyledi: 2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettik. 2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki yaklaşık cirosal dağılımımız yüzde 57 ihracat, yüzde 43 ise iç pazara şeklindedir. Şirket'in halka arz öncesi aktif büyüklü

ğü 30 Haziran 2020 itibarıyla 946 milyon TL idi. Bu büyüklük içinde özkaynakların payı yüzde 46'dır. Halka arz sonrasında özkaynakların yaklaşık 800 milyon TL olmasını bekliyoruz. Finansal borçlarımızın yüzde 24'ü TL bazlı iken, yüzde 76’sı ise yabancı para bazlıdır. Bununla birlikte konsolide satışlarımızın yüzde 57'sini ihracat oluşturmaktadır. Bu sayede kredilerimiz bilançoda kayda değer bir açıklık yaratmamaktadır.”

Yeni fabrika binası alımı finanse edilecek

Oğul’un verdiği bilgiye göre halka arz sonrası sağlanacak kaynağın büyük bölümüyle yurtiçi ve yurtdışında yeni yatırımlar yapılacak. Oğul, Türkiye’de ilk sıraya yükselmeyi ve dünyada ise en büyük beş üretici arasına girmeyi hedeflediklerini belirterek “Bu anlamda şirketimizin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında bebeto markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor.”

İkinci adımlarının ise devam

etmekte olan hat yatırımlarının ve yeni fabrika binası alımlarının finanse edilmesi olacağını kaydeden Oğul, şöyle konuştu: “Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip 3 üretim tesisimizi daha da büyütmek istiyoruz. Yatırımını yapmakta olduğumuz iki yeni üretim hattı ile 72 bin 300 tonluk hacme ulaşacağız. Üretim için yapılan yatırımların yanı sıra lojistik ile ilgili yeni yatırımlarımız da tamamlanmak üzere. Son olarak ise kurumumuzun finansal yapısını daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.”

Önümüzdeki dönemde hem yurtiçi hem de yurtdışı yatırımlarının artarak devam edeceğini söyleyen Oğul, “Bu süreçte Avrupa’da bir firma satın alımı yapmayı ve bu sayede de market kanalındaki gücümüzü artırarak büyümeyi hedefliyoruz. Bu açıdan yabancı yatırımcının da ilgisinin yoğun olduğunu söyleyebilirim” dedi.

85 ülkeye ürün ihraç eden ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da satış şirketleri bulunan Kervan Gıda, Bebeto markası ile faaliyetlerine devam ediyor. Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 3 fabrika ve 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip Kervan Gıda, Bebeto markası ile sahip olduğu yüzde 19’luk pazar payı ile sektörde ikinci konumda bulunuyor.

Küresel pazarda ciro olarak sekizinci sırada

Kervan Gıda Finans Grubu Başkanı Selim Oğul, yurtdışında 2013 yılından beri yatırımlar yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “İlk yatırımımız ABD’de gerçekleşti. Satış ofisi olarak kurduğumuz Kervan USA ile ABD pazarında önemli bir başarı elde ettik. 2016’da da hali hazırda ikinci büyük pazarımız olan İngiltere’de, Kervan UK ile faaliyetlerimize başladık. 2016 yılında İngiliz markası Dexters’ı satın alarak bu bölgedeki gücümüzü perçinledik. 2018’de Almanya’da bir ortaklık gerçekleştirdik. 2019 itibariyle de Rusya’da Kervan RS ofisimizi kurarak yatırımlarımızı devam ettirdik. Hali hazırda dünyada en çok çeşit üreten yumuşak şeker firmasıyız. Globalde ciro olarak sekizinci sıradayız ve her yıl sıralamada yukarı çıkıyoruz. Orta vadeli hedefimiz ilk beşe girmek.”