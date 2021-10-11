Halka arza hazırlanan Hedef Holding, yatırım bankası kuracak

Finans, teknoloji, sağlık gibi birçok alanda yatırımları bulunan Hedef Holding, halka arz oluyor. Bu kapsamda Hedef Holding’in sermayesi 250 milyon TL’den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL’ye çıkarılırken, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Toplam 60 milyon adet payın halka arzı sonrası holding sermayesinin yüzde 20’sinin BİST Ana Pazar’da işlem görmesi bekleniyor. 1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.

Büyüme hedeflerini finans ve teknoloji alanında oluşturan Hedef Holding, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirket barındırıyor. Hadef Holding’in halka açık ana iştiraklerini İnfo Yatırım ve Hedef GSYO oluşturuyor. Hedef GSYO’nun da bünyesinde Borsa’da işlem gören Seyitler Kimya ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık şirketleri yer alıyor.

İnfo Yatırım'ın yüzde 30’una, Hedef GSYO’nun yüzde 21’ine ve Hedef Portföy’ün yüzde 89,5’ine sahip olan Hedef Holding’in Hedef GSYO bünyesindeki iştirakler aracılığıyla teknoloji, kimya/sağlık ve fintech alanında yatırımları ve ortaklıklar bulunuyor.

2020’de 226 milyon TL’nin üzerinde kâr elde etti

2020 yılını 226 milyon TL'nin üzerinde karlılıkla kapattıklarını belirten Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, “İşimizi büyütmek, yatırım yaptığımız şirketlere değer katmak ve bu değeri de paylaşmak temel hedefimiz. Sermaye yapımız içerisinde, yeni yatırımlar için gerekli olan kaynak ihtiyacını, halka arzla birlikte, şirkete girecek olan kaynakla yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Halka arz gelirinin yüzde 83'ünün şirkete kaynak olarak aktarılacağını söyleyen Gökalp, böylece özsermayelerinin güçleneceğini ve yatırımlar konusunda da ellerini daha güçlendireceklerini vurguladı.

“Bizim bir yatırım kültürümüz ve yatırımcı geçmişimiz var” diyen Gökalp, bu tecrübeyle bir yatırım bankası kurmak üzere karar aldıklarını bildirdi. Gökalp, “Yeterince deneyime ve insan kaynağına sahibiz. Bir yatırım bankasının neredeyse tüm işlemlerini Hedef Portföy, Hedef GSYO ve aracı kuruluşumuz İnfo Yatırım özelinde yapıyoruz. Bunları topladığınızda, bir yatırım bankasının yaptığı işlerin ötesinde de işler yapıyoruz. Bunları konsolide etmek açısından böyle bir karar aldık. Sürecin bizim açımızdan BDDK’ya yapacağımız başvuruyu takiben kısa sürede neticeleneceğini düşünüyorum. Burada da güzel işler yapacağız.” şeklinde konuştu.