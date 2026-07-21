Halka arzda 2025 şimdiden geride kaldı

Türkiye sermaye piyasalarında halka arz hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Yılın başından bu yana 24 şirket halka arz edilirken, bu sayı 2025 yılının tamamında gerçekleşen halka arzların üzerine çıktı. Halka arz edilen şirketlerin toplam büyüklüğü ise 1 milyar doları aşarak dikkat çekti.

Yılın ilk yarısında 16 şirket halka arz olurken, temmuz ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilen 8 yeni halka arzla birlikte toplam sayı 24'e ulaştı. Böylece 21 Temmuz itibarıyla, geçen yılın tamamında kaydedilen 18 halka arz geride bırakıldı.

ABD-İran savaşının başladığı dönemde kısa süreli yavaşlama yaşansa da halka arz piyasası yılın ikinci yarısına yeniden güçlü bir başlangıç yaptı. Temmuzun ilk günlerinde 8 şirket halka arz edilirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 şirket için daha halka arz onayı verdi.

Halka arz büyüklüğü 1 milyar doları geçti

17 Temmuz itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan 24 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 84 milyon doları aştı.

Mevcut ivmenin korunması halinde halka arz sayısında son yılların en güçlü performanslarından birinin görülmesi bekleniyor. Son beş yılda en fazla halka arz, 56 şirketle 2023 yılında gerçekleşmişti. Aynı dönemde 2022'de 38, 2024'te ise 33 şirket halka arz edilmişti. Halka arz büyüklüğünde ise rekor, 2023 yılında 3,2 milyar dolarla kırılmıştı.

Bu yılın yapılan halka arzların yüzde 21'ini gerçekleştiren Tera Yatırım'ın Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, "Bu tablo bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Küresel belirsizliklere, jeopolitik risklere, savaşa rağmen Türkiye ekonomisine, Türk şirketlerine ve sermaye piyasalarımıza duyulan güven güçlü şekilde devam ediyor. Biz de Tera Yatırım olarak bu güvenin oluşmasına katkı sağlayan kurumların başında gelmenin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

Rüzgârın sürmesi bekleniyor

Yılın kalan döneminde de halka arz rüzgarının devam etmesini beklediklerini söyleyen Sarpyener, şunları söyledi:

"Piyasa bizi halka arzlarla tanıyor. Bugüne kadar aracılık ettiğimiz halka arzların toplam büyüklüğü 770 milyon doları geçti. 2025 sonuna kadar 13 şirketin halka arzına aracılık ettik ve halka arz büyüklüğünde sektörün ilk üç kurumu arasında yer aldık. 2026 yılına da çok güçlü başladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 5 halka arz, toplam 70,8 milyar liralık talep gördü. 3,9 milyon bireysel yatırımcı halka arz ettiğimiz şirketlerle buluşurken, halka arzların büyüklüğü 13,4 milyar liraya ulaştı. Biz bu başarıyı yalnızca rakamlarla ölçmüyoruz. Çünkü her başarılı halka arz, üretime aktarılan yeni kaynak, yeni yatırım, yeni istihdam ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan yeni bir güven anlamına geliyor."

Son 5 yılda 169 şirket Borsa İstanbul'a geldi