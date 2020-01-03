Halka arzda devlet sahneye çıkıyor

03 Ocak 2020

Şebnem TURHAN

Hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisi 2019 yılında hız kaybetti. Kaybedilen hız sermaye piyasalarında da etkili oldu. Türkiye’de 2019 yılında sadece 6 halka arz yapıldı ve toplanan fon miktarı 262.3 milyon lirada kaldı. Oysa geçen yıl halka arzlar ilk yarıya sığmış ve 9 halka arzda 5 milyar 429 milyon lira kaynak sağlanmıştı. 2020’de işler biraz değişebilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2020 bütçe sunumunda özelleştirmelerin halka arzlar dahil alternatif modellerle devam edeceğini söylemişti. Eski adı Boydak yeni adı Erciyes Anadolu Holding 3 şirketi ilk çeyrekte halka arza hazırladıklarını duyurmuştu. Aynı zamanda Kalkınma Yatırım Bankası da 2020’nin ilk çeyreğinde çok büyük bir halka arza çalıştıklarını açıklamıştı. Yani 2020’de halka arzlarda devletin sahneye çıkması muhtemel.

Ölçek küçük

2019 yılında küçük ve orta ölçekli şirketlerin halka arzlarına şahit olduk. Yılın en büyük halka arzları Naturel Enerji ve Yükselen Çelik şirketlerinin 70’er milyon lira büyüklüğe sahip halka arzları idi. Diğer şirketler, Smartiks Yazılım, Derlüks Deri, Event Medya ve Papilon Savunma’nın halka arz büyüklükleri 30 milyon lirayı aşamadı. Gelecek yılın ilk çeyreği özel şirketler için olmasa da kamunun elindeki şirketler için hızlı geçecek gibi görünüyor. Bakan Albayrak’ın da bütçe sunumunda yer verdiği gibi özelleştirmelere alternatif yöntemlerle devam edilecek ki ilk yöntemin de halka arz olduğunu söyledi. Zaten Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop da bankanın 9 aylık sonuçlarını açıklarken, önümüzdeki dönemde halka arzlar, seküritizasyonlar olmak üzere farklı alanlarda rol oynayacaklarını kaydederek 2020 yılının ilk çeyreği için banka olarak hazırlık yaptıkları büyük bir halka arz olduğunu söyledi. Öztop, “Büyük halka arzlar yapmak hedefimiz. Lokomotif bir sektör, büyük bir şirket hem yurtiçi hem de yurtdışında halka arz gerçekleşecek, büyük bir işlem olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

TMSF atakta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönettiği eski adı Boydak Holding olan Erciyes Anadolu Holding’in de 2020 planları var. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, holdingin önemli markalarından İstikbal Mobilya’nın 2020 sonuna kadar halka arz edileceğini söylemişti. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin, bünyelerindeki üç şirketi 2020’nin ilk çeyreğinde halka arz edeceklerini açıklamıştı.

Özel şirketlerde ise küçük ve orta ölçekli halka arzların daha muhtemel olduğu analistlerin görüşü. Ancak Mars sinemalarının da halka arz planı olduğunu 2016 yılında 800 milyon dolarlık yatırımla şirketi satın alan Güney Koreli CJ CGV açıklamıştı. Plan gerçekleşirse 2020’nin ses getiren halka arzlarından biri olarak öne çıkabilir.

Büyükler isteksiz kalıyor

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, büyük şirketlerin borsaya gelme ve halka açılma konusunda çok isteksiz olduğunu çünkü borsaya açılmanın getireceği bazı yükümlülükler bulunduğunu belirtti. Erkan, “Mesela, şirketin her türlü yatırım, satın alma, hisse alımı, devir vb. gibi aksiyonlarının tamamını KAP üzerinden kamuya açıklamaları gerekmektedir. Halka açık olunca, şirketin sermaye artırımı prosedürleri, özel durum açıklamaları, borsada işlem görmenin maliyeti gibi sorumlulukları bulunuyor. Aynı zamanda halka açık olmak SPK mevzuatına tabi olmayı da gerektirdiği için bazı şirketlerin borsaya sıcak bakmamasına neden olabiliyor” diyerek, muhtemelen yakın dönemde gerçekleşecek halka arzların da yine küçük ve orta ölçekli olacağını kaydetti.