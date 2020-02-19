Halka arzın büyüklüğü 500 milyon dolar olabilir

19 Şubat 2020

Şebnem TURHAN



Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, BİST endeksinden mayısta iki sıfır atılacağını açıkladı. 23 yıl sonra yeniden sıfır atılması gündeme alınırken 2014 yılından beri konuşulan halka arzın da yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi. Peki iki sıfır atılması nasıl bir etki yaratır? Ve halka arz büyüklüğü ne civarda olabilir? Analistlere sorduk.



Özarslan: Nötr etki yaratır



Sparta & Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan, borsa endeksinden 1997 yılı başında iki sıfır atıldığını hatırlatarak şunları söyledi: “O yıl enflasyon yüzde 99 olurken borsa yüzde 70 prim yapmıştı. Sıfır atılmasının reel bir katkısı olmamıştı. BIST endeksleri borsadaki şirketlerin paylarına bağlı olarak hareket eder. Sıfırın artması veya azalması sadece matematiksel bir işlemdir. Sıfır atılmasından borsa endeksinin yükseleceği veya düşeceği gibi bir anlam çıkartılmamalıdır. Borsa endeksini hisse senetlerinin karlılıkları arttığında, risk iştahı yükseldiğinde, lokal piyasada faizler gerileyip yatırımcıların pay senetlerinde temettü verimine odaklandığında yükselir. Borsa endeksleri, yabancı yatırımların artması, stratejik ortakların borsadaki şirketleri daha yüksek risk primi ödeyerek satın alması ile yükselir. Bu sene endeksten iki sıfır atılacak olmasını ben nötr etki yaratır olarak değerlendirebilirim.”



‘Psikolojik katkısı olabilir’



Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş “Açıkçası şu aşamada çok önemli bir gelişme değil. Fakat endeks rakamının sadeleşmesinin psikolojik katkısı olabilir” diye konuştu.

Meksa Yatırım Stratejisti Zeynel Balcı da bu hamlenin ucuz algısı yaratarak yatırımcı üzerinde etkisi olabileceğine dikkat çekti.



Yabancıdan ciddi talep gelebilir



Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya ise Borsa İstanbul’un oldukça kârlı bir yapıda olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “2017’de 419 milyon TL olan net kar 2018’de 1.17 milyar TL’ye ulaştı. 2018’de toplam gelirlerin 1.53 milyar TL olduğunu ve 185 milyon TL vergi ödediğini dikkate alırsak kârlılık daha net ortaya çıkmaktadır. BIST grubunun halka arzında; kârlı iş modeli, yüksek temettü verimi sayesinde ciddi yabancı yatırımcı talebinin gelmesi beklenebilir.”



BIST’in, 2014’de 6.10 milyar TL aktif büyüklüne sahipken 2018’de 13.2 milyar TL aktiflere ulaştığını dile getiren Kaya, “Ancak bunun 12.2 milyar TL’si nakit! Yani elde ettiği karları nakit olarak biriktiriyor. Şirket zaten kârlı bir yapıda olduğundan halka arz öncesinde bu nakdin önemli bir kısmının Türkiye Varlık Fonu ve diğer ortaklara temettü olarak ödenmesi doğru olabilir” dedi.



Kaya, geçmişte genelde 1 milyar dolar civarında değerlenen BIST’in 1.5 milyar dolara ulaşan değerlemeye ulaşabileceği ancak halka arz için bir miktar ıskontoya tabi tutulabileceği öngörülebileceğini kaydederek “Üçte birlik payın arz olması halinde halka arz büyüklüğü 400-500 milyon dolar civarında olabilir ki bunun çoğunluğu yabancı yatırımcılardan gelebilir” diye konuştu.

Atilla: Mayıs ayında BİST'ten 2 sıfır atmayı planlıyoruz