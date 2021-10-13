Halka arzlar ilk 9 ayda 2020’yi geride bıraktı

Yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen halka arz işlemi sayısı yüzde 87, gelirler ise yüzde 99 arttı. Teknoloji, sağlık hizmetleri ve sanayi alanındaki işlemler, yatırımcı ilgisi bakımından ön planda olmayı sürdürdü

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), Global Halka Arz Trendleri 2021 Raporu’nun üçüncü çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Rapora göre; 2021 yılının üçüncü çeyrek döneminde halka arz işlem sayısında 2007 yılının üçüncü çeyreğinde yakalanan rekor seviyeden yüzde 18 yükseliş kaydedilirken, halka arz yoluyla elde edilen gelirlerde ise 2020 yılının aynı döneminde görülen zirve seviyeden yüzde 11 artış gerçekleşti.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde 547 halka arz işlemi ile 106,3 milyar dolar gelir elde edilirken, ilk dokuz aylık dönemde 1.635 işlem ile 330,7 milyar dolar gelir kaydedildi. Yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen halka arz işlemi sayısı yüzde 87, gelirler ise yüzde 99 arttı. Böylece 2021’in ilk üç çeyrek döneminde gerçekleştirilen halk arzlar, hem işlem sayısı hem de elde edilen gelir bakımından 2020 yılının tamamını geride bıraktı.

EMEIA Bölgesi halka arz piyasalarında güçlü toparlanma

Rapora göre; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek dönemde halka arz faaliyetlerindeki ivmelenmede EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) halka arz piyasalarındaki toparlanma etkili oldu. Özellikle Avrupa, Hindistan ve Tel Aviv borsalarında hareketlilik yaşandığı belirtiliyor.

En yüksek işlem sayısı ve gelir Amerika’dan

Amerika’da geleneksel halka arz piyasasında hareketli seyrin devam ettiğinin belirtildiği raporda; kıta genelinde 409 işlem ile 133,6 milyar dolar gelir sağlandığı ifade ediliyor. Asya-Pasifik Bölgesi’nde piyasa genelinde yavaşlama işaretleri görülmesine karşın 750 işlem ile 123,4 milyar dolar gelir elde edildi. Piyasanın istikrarlı bir seyir izlediği EMEIA Bölgesi’nde ise gerçekleşen 478 halka arz işlem ile 73,3 milyar dolar gelir kaydedildi.

Teknoloji en fazla işlem yapılan ve gelir getiren sektör

Halka arz işlemlerine sektör temelinde bakıldığında; teknoloji, sağlık hizmetleri ve sanayi alanındaki işlemlerin yatırımcı ilgisi bakımından ön planda olmayı sürdürdüğü görülüyor. Teknoloji, yıl başından bu yana gerçekleştirilen 419 işlem ile 2020 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana üst üste beş çeyrek dönemdir en fazla halka arz işlemi yapılan ve 116,4 milyar dolar ile 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana üst üste altı çeyrek dönemdir en yüksek gelir elde edilen sektör oldu. Teknolojiyi takip eden sağlık hizmetleri sektöründe 287 işlem yapıldı ve 49,2 milyar dolar gelir sağlandı. Sanayide ise 204 işlemle 35,3 milyar dolar halka arz geliri kaydedildi.

Dördüncü çeyrekte belirsizlik ve volatilite artacak

Küresel halka arz piyasalarının 2021’in üçüncü çeyreğinde yüksek bir performans sergilediğini dile getiren EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, işlem sayısı ve gelirlerin üçüncü çeyrek itibarıyla 2020 yılının tamamını aştığını belirtti. Söz konusu ivmelenmede EMEIA halka arz piyasalarında yaşanan hızlı toparlanmanın bir itici güç olduğunu ifade eden Canoğulları, yılın son çeyrek dönemine girilen bu dönemde belirsizliklerin ve volatilitenin arttığına işaret etti. Canoğulları, “Halka arz adayı şirketlerin hazırlıklarının tam olmasının önemi bu süreçte daha da önem kazanıyor. Geleneksel halka arz prosedürü ile birlikte alternatif yollar da değerlendirilebilir. Başarının yakalanması için değerlemeler konusunda gerçekçi olunması gerekiyor” dedi.