Halka arzlarda bu yıl için 1 milyar dolar eşiği aşıldı
Türkiye sermaye piyasalarında halka arzlara olan ilgi devam ediyor. Yıl başından bugüne kadar toplam büyüklüğü 1 milyar doların üzerindeki 24 şirketin halka arzı gerçekleşirken, geçen yılın tamamından fazla halka arz yapıldı.
Borsa İstanbul’da yılın ilk yarısında 16 şirket halka arz olurken, temmuzun ilk iki haftasındaki gerçekleşen 8 halka arzla birlikte sayı 24’e yükseldi. Böylece, halka arzlarda 21 Temmuz itibarıyla, geçen yılın tamamı geçildi. 2025 yılında 18 şirketin halka arzı gerçekleşmişti. ABD-İran savaşının başladığı dönemde kesintiye uğramasına rağmen halka arzlar, yılın ikinci yarısına da hızlı başladı. Temmuz ayının ilk 10 gününde 8 halka arz gerçekleşirken, Sermaye Piyasası Kurulu 4 şirketin daha halka arzına onay verdi.
Tempo devam ederse rekor gelebilir
Halka arzlarda bu temponun devam etmesi halinde, son 5 yılda rekor kırılan 2023’e yaklaşılabilecek. Son 5 yılda 56 şirket ile en fazla halka arz 2023 yılında gerçekleşti. 2022’de 38 ve 2024’te ise 33 halka arz gerçekleşmişti.
Halka arz büyüklüğünde de bu yıl rekora koşuluyor. 17 Temmuz itibariyle Borsa İstanbul’da payları işlem görmeye başlayan 24 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 84 milyon doları geçti. Halka arz büyüklüğünde son 5 yıllık dönemde 3,2 milyar dolar ile 2023 yılında rekor kırılmıştı.
Rüzgarın sürmesi bekleniyor
Bu yılın yapılan halka arzların yüzde 21’ini gerçekleştiren Tera Yatırım’ın Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, “Bu tablo bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Küresel belirsizliklere, jeopolitik risklere, savaşa rağmen Türkiye ekonomisine, Türk şirketlerine ve sermaye piyasalarımıza duyulan güven güçlü şekilde devam ediyor. Biz de Tera Yatırım olarak bu güvenin oluşmasına katkı sağlayan kurumların başında gelmenin sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.
Yılın kalan döneminde de halka arz rüzgarının devam etmesini beklediklerini söyleyen Sarpyener, şunları söyledi: “Piyasa bizi halka arzlarla tanıyor. Bugüne kadar aracılık ettiğimiz halka arzların toplam büyüklüğü 770 milyon doları geçti. 2025 sonuna kadar 13 şirketin halka arzına aracılık ettik ve halka arz büyüklüğünde sektörün ilk üç kurumu arasında yer aldık. 2026 yılına da çok güçlü başladık.
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 5 halka arz, toplam 70,8 milyar liralık talep gördü. 3,9 milyon bireysel yatırımcı halka arz ettiğimiz şirketlerle buluşurken, halka arzların büyüklüğü 13,4 milyar liraya ulaştı. Biz bu başarıyı yalnızca rakamlarla ölçmüyoruz. Çünkü her başarılı halka arz, üretime aktarılan yeni kaynak, yeni yatırım, yeni istihdam ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan yeni bir güven anlamına geliyor.”
Kardemir Çelik, bugün talep toplamaya başlıyor
Demir çelik üreticilerinden Kardemir Çelik’in halka arzı için talep toplama 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 24 Temmuz Cuma günü sona erecek. Pay başına 35 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün 4 milyar 480 milyon TL olması bekleniyor.
Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, düzenlediği basın toplantısında, halka arzı şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirterek, elde edilecek kaynağın üretim kapasitesini güçlendirecek yatırımlar, işletme sermayesi ve yenilenebilir enerji projelerinde değerlendirileceğini söyledi. Toplantıda verilen bilgilere göre, Halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15,42 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Özlem Bakırel, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “İzmir ve Denizli’de bulunan 7 üretim tesisimizde, bin 350’nin üzerinde çalışanımızla yıllık toplam 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz. Yıllık 1,2 milyon ton kapasiteli çelikhanemiz, 600 bin ton kapasiteli filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisimiz ile toplam 700 bin ton kapasiteli profil üretim tesislerimiz; hava ayrıştırma, karbon üretim tesislerimiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla entegre bir üretim altyapısı oluşturuyor.
En önemli avantajlarımızdan biri, ana hammaddemiz olan kütük demiri kendi çelikhanemizde üretebilmemiz. Böylece inşaat demiri, filmaşin ve profil üretiminde ihtiyaç duyduğumuz yarı mamulü dışarıdan tedarik etmiyoruz. Tedarik zincirimizi daha etkin yönetirken maliyet ve arz güvenliği açısından önemli bir rekabet avantajı elde ediyoruz. Bugün Türkiye’nin en büyük 111’inci sanayi kuruluşu, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi şirketi olarak üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.”
Halka açıklık oranı yüzde 15,32 olarak öngörüldü
Yenilenebilir enerji projelerine odaklanan Masfen Enerji’nin halka arzı için talep toplama başlıyor. Deniz Yatırım liderliğinde toplam 46 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda birim pay fiyatı 45,68 TL olacak.
Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 883 milyon TL, halka açıklık oranının ise yüzde 15,32 olması öngörülüyor. Masfen Enerji paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle, brüt halka arz gelirinin yüzde 34,1’i kadar fon kullanılarak fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Masfen Enerji Kurucu Ortağı Kemal Onur Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada halka arzdan elde edilecek kaynağın büyük bölümünü güneş ve rüzgâr enerji santralleri ile müstakil elektrik depolama tesisleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanacaklarını açıkladı.
Gelirin önemli bir kısmı yatırımlara ayrılacak
Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzında talep toplama 22-23 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz fiyatı pay başına 38,6 lira olarak belirlenen şirketin, 49 milyon liralık kısmı sermaye artırımı, 21 milyon liralık kısmı ortak satışı olmak üzere toplam 70 milyon liralık nominal değerli payları Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. Halka açıklık oranının yüzde 28 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, brüt halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 702 milyon lira olması hedefleniyor. Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, helde edecekleri gelirin önemli bir kısmını yeni yatırımların finanse edilmesinde değerlendireceklerine işaret etti.