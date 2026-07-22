Halka arzlarda bu yıl için 1 milyar dolar eşiği aşıldı

Borsa İstanbul’da yılın ilk ya­rısında 16 şirket halka arz olurken, temmuzun ilk iki haftasındaki gerçekleşen 8 hal­ka arzla birlikte sayı 24’e yükseldi. Böylece, halka arzlarda 21 Temmuz itibarıyla, geçen yılın tamamı geçil­di. 2025 yılında 18 şirketin halka ar­zı gerçekleşmişti. ABD-İran sava­şının başladığı dönemde kesintiye uğramasına rağmen halka arzlar, yılın ikinci yarısına da hızlı başla­dı. Temmuz ayının ilk 10 gününde 8 halka arz gerçekleşirken, Sermaye Piyasası Kurulu 4 şirketin daha hal­ka arzına onay verdi.

Tempo devam ederse rekor gelebilir

Halka arzlarda bu temponun de­vam etmesi halinde, son 5 yılda re­kor kırılan 2023’e yaklaşılabile­cek. Son 5 yılda 56 şirket ile en fazla halka arz 2023 yılında gerçekleşti. 2022’de 38 ve 2024’te ise 33 halka arz gerçekleşmişti.

Halka arz büyüklüğünde de bu yıl rekora koşuluyor. 17 Temmuz itiba­riyle Borsa İstanbul’da payları iş­lem görmeye başlayan 24 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 mil­yar 84 milyon doları geçti. Halka arz büyüklüğünde son 5 yıllık dönemde 3,2 milyar dolar ile 2023 yılında re­kor kırılmıştı.

Rüzgarın sürmesi bekleniyor

Bu yılın yapılan halka arzların yüzde 21’ini gerçekleştiren Tera Ya­tırım’ın Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, “Bu tablo bize çok önem­li bir gerçeği gösteriyor. Küresel be­lirsizliklere, jeopolitik risklere, sa­vaşa rağmen Türkiye ekonomisine, Türk şirketlerine ve sermaye piya­salarımıza duyulan güven güçlü şe­kilde devam ediyor. Biz de Tera Ya­tırım olarak bu güvenin oluşmasına katkı sağlayan kurumların başında gelmenin sorumluluğunu taşıyo­ruz” dedi.

Yılın kalan döneminde de hal­ka arz rüzgarının devam etmesini beklediklerini söyleyen Sarpyener, şunları söyledi: “Piyasa bizi halka arzlarla tanıyor. Bugüne kadar ara­cılık ettiğimiz halka arzların toplam büyüklüğü 770 milyon doları geçti. 2025 sonuna kadar 13 şirketin hal­ka arzına aracılık ettik ve halka arz büyüklüğünde sektörün ilk üç ku­rumu arasında yer aldık. 2026 yılına da çok güçlü başladık.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 5 halka arz, top­lam 70,8 milyar liralık talep gördü. 3,9 milyon bireysel yatırımcı halka arz ettiğimiz şirketlerle buluşur­ken, halka arzların büyüklüğü 13,4 milyar liraya ulaştı. Biz bu başarı­yı yalnızca rakamlarla ölçmüyoruz. Çünkü her başarılı halka arz, üreti­me aktarılan yeni kaynak, yeni yatı­rım, yeni istihdam ve Türkiye eko­nomisinin geleceğine duyulan yeni bir güven anlamına geliyor.”

Kardemir Çelik, bugün talep toplamaya başlıyor

Demir çelik üreticilerinden Kardemir Çelik’in halka arzı için talep toplama 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 24 Temmuz Cuma günü sona erecek. Pay başına 35 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün 4 milyar 480 milyon TL olması bekleniyor.

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, düzenlediği basın toplantısında, halka arzı şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirterek, elde edilecek kaynağın üretim kapasitesini güçlendirecek yatırımlar, işletme sermayesi ve yenilenebilir enerji projelerinde değerlendirileceğini söyledi. Toplantıda verilen bilgilere göre, Halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15,42 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Özlem Bakırel, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “İzmir ve Denizli’de bulunan 7 üretim tesisimizde, bin 350’nin üzerinde çalışanımızla yıllık toplam 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz. Yıllık 1,2 milyon ton kapasiteli çelikhanemiz, 600 bin ton kapasiteli filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisimiz ile toplam 700 bin ton kapasiteli profil üretim tesislerimiz; hava ayrıştırma, karbon üretim tesislerimiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla entegre bir üretim altyapısı oluşturuyor.

En önemli avantajlarımızdan biri, ana hammaddemiz olan kütük demiri kendi çelikhanemizde üretebilmemiz. Böylece inşaat demiri, filmaşin ve profil üretiminde ihtiyaç duyduğumuz yarı mamulü dışarıdan tedarik etmiyoruz. Tedarik zincirimizi daha etkin yönetirken maliyet ve arz güvenliği açısından önemli bir rekabet avantajı elde ediyoruz. Bugün Türkiye’nin en büyük 111’inci sanayi kuruluşu, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi şirketi olarak üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.”

Halka açıklık oranı yüzde 15,32 olarak öngörüldü

Yenilenebilir enerji projelerine odaklanan Masfen Enerji’nin halka arzı için talep toplama başlıyor. Deniz Yatırım liderliğinde toplam 46 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda birim pay fiyatı 45,68 TL olacak.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 883 milyon TL, halka açıklık oranının ise yüzde 15,32 olması öngörülüyor. Masfen Enerji paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle, brüt halka arz gelirinin yüzde 34,1’i kadar fon kullanılarak fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Masfen Enerji Kurucu Ortağı Kemal Onur Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada halka arzdan elde edilecek kaynağın büyük bölümünü güneş ve rüzgâr enerji santralleri ile müstakil elektrik depolama tesisleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanacaklarını açıkladı.

Gelirin önemli bir kısmı yatırımlara ayrılacak

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzında talep toplama 22-23 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz fiyatı pay başına 38,6 lira olarak belirlenen şirketin, 49 milyon liralık kısmı sermaye artırımı, 21 milyon liralık kısmı ortak satışı olmak üzere toplam 70 milyon liralık nominal değerli payları Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. Halka açıklık oranının yüzde 28 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, brüt halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 702 milyon lira olması hedefleniyor. Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, helde edecekleri gelirin önemli bir kısmını yeni yatırımların finanse edilmesinde değerlendireceklerine işaret etti.