Halka arzlarda hisse ‘out’ kripto ‘in’

Ufuk KORCAN

Son dönemlerin en gözde yatırım araçları hangileri diye sorulsa ilk akla gelenler büyük ihtimal hisse senedi ve kripto paralar olur. 2019 yılı sonlarından itibaren bütün dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi yatırım alışkanlıklarını da değiştirdi. Pandemiyle birlikte yaşamlarının büyük bölümünü evlerinde geçiren insanlar, teknolojinin sunduğu imkanların da etkisiyle hisse senedi ve kripto paralara olan ilgilerini artırdı. Bu iki yatırım aracına yönelenlerin genel yapılarına bakıldığında kısa vadede yüksek kazanç elde etmek isteyenlerin çoğunlukta olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz.

HALKA ARZ YATIRIMCISI OLUŞTU

Hisse senedi tarafına bakarsak özellikle yeni halka arzların Borsa İstanbul’a olan ilginin artmasında önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. Özellikle 2020 yılında halka açılan şirket hisselerinin ilk işlem gününden itibaren gösterdikleri hızlı yükseliş performansı yatırımcıların arzlara olan ilgisinin devam etmesini sağladı. Sadece halka arzlarla ilgilenen bir yatırımcı kitlesi oluştu. Katıldığı halka arzdan kâr elde edip diğer halka arzı bekleyen bu kitle yıl boyunca da ciddi kazançlar elde etti. Ancak son yapılan halka arzlarda hisse performanslarında geçen yıla nazaran yaşanan ‘düşük’ performans yatırımcıların arzlara ilgisinde bir miktar düşüşe neden oldu.

BEKLEME MODUNA GEÇTİLER

Halka arzlara olan ilginin azalmasında hem yeni arz edilen şirketlerin büyüklükleri hem de arz sayısındaki artış etkili oldu.

Çünkü büyük sermayeli şirket hisselerinde sert fiyat hareketleri küçüklere göre daha fazla para girişiyle oluyor.

Diğer taraftan kendince yeterli getiriyi elde edemediği düşünen yatırımcılar, yakındaki halka arza katılmak yerine bekleme moduna geçiyor.

KRİPTO ARZINA İLGİ PATLADI

Gelelim kripto paralardaki halka arzlara… Yeni projeler çıkardıkları coin ya da token’ları ön satışlarla kripto yatırımcılarına sunuyor. Bu satışlara sadece Türkiye değil tüm dünyadan büyük ilgi var. Çünkü kripto paraların ön satış fiyatlarının çok çok üzerinde işlem görmeye başlaması bu arzlara yüksek ilginin temel nedeni.

Kripto arzları piyangodan farklı değil

Kripto paralar halka arzlarıyla ilgili farklı yöntem ve platformlar kullanıyor. Kimi projeler token’larını kripto para borsalarında ya da arz platformlarında belirlenen sabit bir fi yat üzerinden satışa sunarken kimi de belirlediği minimum bir fi yat üzerinden açık artırma yöntemiyle kaynak topluyor. Bazı kripto paraların ilk işlem gününde ön satış fi yatının 100 hatta 200 katı üzerinde fi yatlardan işlem görmeye başlaması kripto arzlarına ilgiyi patlatmış durumda. Örneğin Coinlist borsasında geçen hafta yapılan maksimum 500 dolarlık alımın yapılabildiği Centrifuge ön satışına 600 bin kişi kayıt oldu ve sadece 32 bin kişi bu ön satıştan token alabildi.

KAZANÇ GARANTİ DEĞİL!

Dünyada her hafta çok sayıda kripto paranın ön satışı yapılıyor. Ancak bu satışların hepsinde yüksek getiri elde edilecek diye bir şey yok. Aynı hisse senedinde olduğunu gibi yatırım yapmayı düşündüğünüz projeyi araştırmalısınız.

Projenin kripto dünyasına yeni bir şey katıp katmadığı ya da ekibin kalitesi önemli. Projeler, genelde bu satışlardan elde ettikleri geliri projelerinin geliştirilmesi için kullanırken ‘çöp’ projelerin sayısı da az değil.

Dolandırıcılara dikkat!

Kripto paraların halka arzıyla ilgili projeler genellikle Telegram’daki resmi kanalları üzerinden gelişmeleri paylaşıyor. Ancak bu kanallara üye olanlar dolandırıcıların da radarına giriyor. Katılımcılara DM yoluyla mesaj atan ‘küresel dolandırıcılar’ arzdan yararlanmak isteyenlerin cüzdanlarını tanımlamak için adres verip bu adrese kripto para göndermelerini istiyor. Bu yöntemle dolandırılan çok sayıda kişi olduğu söylenirken siz siz olun bu tür ‘oltalara’ gelmeyin!

Borsada ‘gizemli’ düşüş!

Borsa İstanbul için haftada öne çıkan hareket, Çarşamba günü yaşanan ‘gizemli’ düşüş. Özellikle sanayi hisseleri önderliğinde yaşanan sert satışlar için uzmanlar somut bir gerekçe ortaya koyamazken endekste Perşembe günü tepki çıkışı görüldü. Kısa vadede endeks için 1.430–1.445 aralığı yeniden dengelenme bölgesi olarak izlenebilir. 1.445’in aşılması durumunda 1.462 önemli direnç noktası. Aşağıda ise 1.415 ve 1.390 destek noktaları.

Bitcoin’de 36 bin 500 dolar kritik

Bitcoin’in Musk’ın tweet’leri öncesindeki eski seviyesine çıkabilmesi için 50 bin dolar seviyesinde kapanışlar yapması gerektiğini söyleyen analistler, 30-35 bin dolar seviyesinde gelen yükselişler tepki alımı niteliğinde olduğunu söylüyor. 38.800-39.000 doların üzerinde kalınması halinde 43-45 dolar seviyelerinin test edilebileceği ifade edilirken 36 bin 500 desteğinin altında kalınması halinde 32 bin dolar seviyesi bir diğer destek noktası olarak öne çıkıyor.