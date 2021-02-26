Halka arzlarda nisan, mayıs hareketli geçecek

Handan Sema CEYLAN

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, bu yıl halka arzların yılı olacağını kaydederek, “Halka arz hazırlığında en az 60 firmanın olduğunu düşünüyoruz. En büyük hareketliliği nisan mayıs aylarında görürüz” diye konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, 2000 ve 2010 yılının da halka arzlarda hareketli yıllar olduğunu anımsatarak, 2021’de böyle bir yıl olacak. Ötelenen halka arzlar da devreye alınır. Biz 60’tan fazla firmanın halka arz hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Elbette şu anda hepsinin SPK başvurusu yapılmadı ama bunların önemli bir kısmı halka arz olur. BİST ve SPK’nın konuyu hassas bir şekilde takip ettiğini görüyoruz. En son BİST Kotasyon yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler aday firmaların dinamikleri perspektifinde nisan-mayıs ayında, ardından eylül-ekim ve kasım-aralık döneminde bekliyoruz” diye konuştu. Aygen, “2020 yılında yerli bireysel yatırımcıların ilgisi ile talep açısından çok başarılı halka arzlar gerçekleşti” diyerek şunları kaydetti: “2018 yılının ilk yarısı sonrasında iki yıldan uzun bir süre boyunca 100 milyon TL’nin altında büyüklüğü olan küçük çaplı halka arzlar gerçekleşmişti. 2020 Kasım ve Aralık’ında orta ölçekli iki halka arz gördük. Bu yıl yine küçük boyutlu halka arzların yanı sıra orta ve büyük ölçekte halka arzların gerçekleşmesini ve halka arzlar açısından çok hareketli bir yıl olmasını bekliyoruz. Büyük boyutlu halka arzların gerçekleşmesinde yabancı yatırımcı ilgisi ve BİST endeksinin dolar bazındaki seyrinin olumlu olmasının belirleyici olacağını düşünüyoruz. TSKB olarak da geçmiş dönemlerde Türkiye sermaye piyasalarının oluşumunda, gelişiminde ve çok sayıda halka arzın gerçekleşmesinde öncü bir rol oynadı. Türkiye’nin ilk aracı kurumu olan ve kuruluşundan bu yana lider aracı kurumlar arasında yer alan iştirakimiz Yatırım Finansman Menkul Değerler’in güçlü satış ağını da kullanarak katma değerli halka arzlara imza atacağımıza inanıyoruz.”

2020’ye göre daha çok birleşme ve satınalma olur

Birleşme ve satınalmalarla ilgili de “2020’de geçmiş yıllara göre ortalama işlem büyüklüklerinde düşüş gerçekleşti. Yine de birleşme ve satın alma pazarı için oldukça kötü geçen bir 2019’a nazaran, COVID-19’un etkilerine rağmen, hem işlem hacim hem de işlem adetleri olarak 2020’nin 2019’dan daha iyi gerçekleştiğini söyleyebiliriz” diyen Aygen “İşlem sayısı olarak 2021’in 2020’den daha iyi geçmesini bekliyoruz. Daha çok yabancı stratejik yatırımcıyı Türkiye pazarında görmeyi bekliyoruz. Birleşme ve satın almalarda ortalama işlem büyüklüğü yıldan yıla düşmeye devam

etse dahi işlem sayısındaki artış beklentimiz doğrultusunda yabancı yatırımcı iştahının sürmesini bekliyoruz. Sıfırdan yatırımlarda ise yatırım ortamının daha da iyileşmesi ve jeopolitik gerilimlerin azalması ile artış olmasını öngörmek mümkün” şeklinde konuştu.

Aygen, “TSKB olarak da, 2020’de başarı ile kapanan 44 MW kurulu güce sahip Beşiktepe Rüzgar Enerjisi Santrali’nin ve Dow Aksa’nın Almanya’da mukim iştiraki CMP’nin satışı süreçlerinde satıcı taraflara, 32 MW kurulu güce sahip Bereketli Rüzgar Enerjisi Santrali’nin satışında ise alıcı tarafta yer aldık. Ayrıca alıcı tarafta yer aldığımız Enerya doğal gaz dağıtım varlıklarının Ahlatcı Holding’e satışı işlemi de 2021’in Ocak ayında tamamlandı” diye konuştu.

Aygen, ayrıca birleşme ve satın almalarda enerji dışında özellikle gıda, kimya, teknoloji, lojistik, ambalaj, medikal ve endüstriyel ürünler sektörlerinin ön plana çıktığını gördüklerini kaydederek, “Şu anda teknoloji, medikal ve enerji sektöründe ilerleme kaydettiğimiz ve imza aşamasına yaklaştığımız projeler mevcut. Bunlara ek olarak teknoloji, lojistik, enerji ve medikal alanında halihazırda üzerinde çalıştığımız projeler var” dedi.

Yeni YEKDEM modeli açıklandı, hareket sürer

Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün yaklaşık yüzde 15’inin finansmanında TSKB’nin olduğunun altını çizen Hakan Aygen, şunları söyledi: “2020, genel birleşme ve devralma pazarına paralel olarak enerji alanında da 2019’dan daha iyi geçti. Toplamda 20’nin üzerinde işlemin gerçekleştiğini gözlemledik, bu işlemlerin toplam büyüklüğünün 1 milyar dolar seviyesinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Yeni YEKDEM modelinin açıklanmasıyla beraber projelerin değerleme ve fizibilite çalışmalarındaki bazı belirsizlikler ortadan kalkmış oldu. 2021’in de enerji birleşme ve devralmaları alanında hareketli geçmesini bekliyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine olan ilginin bu yıl da devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca doğalgaz dağıtım sektöründe de yeni başlayan konsolidasyon trendine paralel olarak bu sektörün de birleşme ve devralmalar açısından hareketli geçeceğini öngörüyoruz.”

Borçlanma aracı ihraçları yaygınlaşır…

TSKB, 2020’de Altınmarka ile gıda sektörünün, MNG Kargo ile de taşımacılık sektörünün ilk Kira Sertifikası ihraçlarını gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Zorlu Enerji ile gerçekleştirdiğimiz ilk Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracı da kapsamı açısından değerlendirildiğinde sadece Türkiye'de değil; dünyada da bir ilk oldu. 2020’de ilk defa borçlanma aracı ihraç eden 3 şirketten ikisi TSKB aracılığıyla sermaye piyasalarına kazandırıldı.

Bu yıl da sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası ihracımızla başladık. MLP Sağlık Hizmetleri AŞ (MLP Care) adına oluşturduğumuz toplam 500 milyon TL tutarındaki kira sertifikasının 70 milyon TL kapsamındaki ilk ihracı gerçekleştirmiş olduk.

Kredilere alternatif olan borçlanma aracı ihraçlarının yaygınlaşmasını ve 2021’de Kira Sertifikası dahil olmak üzere reel sektör borçlanma araçlarında geçen yıla kıyasla daha yüksek bir ihraç adedi ve hacim gerçekleşmesini bekliyoruz.

Küçük yatırımcı piyasaların ruhudur

Pay piyasasındaki yatırımcı sayısının 2019 sonundaki 1,2 milyon seviyesinden, 2020 sonu itibarıyla 782 bin kişi artarak yaklaşık 2 milyona ulaştığını hatırlatan Hakan Aygen, “Bu yıl da yabancı yatırımcı ilgisinin artmasını ve BİST endeksi üzerinde ilave pozitif bir etki oluşturmasını öngörüyoruz. Her türlü kötü niyeti tespit etmek zor. Önemli olan yatırımcının eğitilmesi. Unutmamalıyız küçük yatırımcı piyasaların ruhudur. Yatırımcının kuşak farkından doğan algı, değerlendirme ve yaklaşımlarına da özellikle dikkat etmeliyiz” açıklamalarını yaptı.