Halkbank, 1055 hizmet birimine Sıfır Atık Belgesi aldı

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de çevre konusunda giderek daha çok önem kazanan sıfır atık konusu, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise yerinde ayrışma yaparak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesi olarak öne çıkıyor.



Türkiye, Sıfır Atık Yönetmeliği’ni 12 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe sokarak, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurma ve uygulama zorunluluğunu getirdi. Yönetmelikte belirtilen gereklilikleri yerine getirerek söz konusu sisteme dahil olan bina ve yerleşkeler, yapılan denetimler sonrasında Sıfır Atık Belgesi ile belgelendiriliyor.



2016’dan itibaren tüm hizmet binalarında etkin bir şekilde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulayan Halkbank, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yayımlanmasının ardından kısa bir süre içinde yönetmeliğin gerekliliklerine uyum sağlayarak sıfır atık denetimlerine hazır hale geldi. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ardından Halkbank, 81 ilin sınırları içerisindeki şubeleri dahil tüm hizmet birimleri için toplam 1055 Sıfır Atık Belgesi aldı. Belgeler, her hizmet birimine bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verildi.