Halkbank, 1.6 milyona destek oldu

20 Mayıs 2020

Halkbank, nisan ve mayıs aylarında COVID-19 salgınıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonundaki Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında farklı ürün ve uygulamaları hayata geçirdi. Esnaf Destek Paketi, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi, İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme Kredisi ve İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi gibi ürünler ile Banka 1,6 milyon müşterisine 56.7 milyar TL kredi kullandırdı.

Halkbank’ın Paraf Esnaf Kart/Kobi Kart müşteri sayısı ise 700 bine yükseldi. Müşterilerinin acil ihtiyaçlarını öncelik kabul ederek, salgın sürecinde kredi borçlarını öteleme imkânı sunan Halkbank'ın borç öteleme imkânından 215 bin bireysel müşterinin yanı sıra 487 bin işletme olmak üzere toplam 700 binin üzerinde müşteri yararlandı. Bunun sonucunda ötelenen borç geri ödemesi 22,5 milyar TL’ye ulaştı. Halkbank’ın Finans Grubu adına Milli Dayanışma Kampanyası’na gerçekleştirdiği bağış miktarı da 56 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın örnek aldığı bir mücadele ortaya koyduğunu ve Halkbank'ın her zaman olduğu gibi, imkânlarını müşterilerine destek vermek için seferber ettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Sağlık sistemimiz gibi kamu bankalarımız da salgına karşı mücadelede başarılı bir sınav vermiştir. Tüm personelimizin fedakârlıkla çalıştığı bu dönemde, kurumlarımız aracılığıyla sunulan yeni ürün ve uygulamalar ekonomik istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamıştır” dedi.