Halkbank, 4 milyar euro ve 10 milyar TL borçlanacak

17 Nisan 2019

Halkbank, dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre yurtiçinde ilave ana sermaye niteliğini haiz 2 milyar euro veya muadili tutarda kredi kullanmak ve 10 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihraç etmek için genel müdürlüğe yetki verdi.

Banka ayrıca yurtdışında, yine ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracı ihracı veya kredi kullanımı yapacak. Bu tutar da 2 milyar euro veya muadili olarak belirledi.

İhraçlar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yoluyla yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa süre önce açıkladığı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine vermiş, kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını açıklamıştı.

Oyak Yatırım'ın notunda, söz konusu ihraç kararlarının devlet bankalarının sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla 28 milyar TL tutarındaki özel amaçlı tahvil ihracının bir parçası olabileceği belirtildi.

Halkbank, geçen sene Eylül ayında, 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı kapsamında 10 yıl vadeli 3 milyar lira ihraç gerçekleştirmişti.

Banka ayrıca, Aralık ayında 2 milyar dolara kadar tahvil ihracına karar verdiğini duyurmuştu. Ancak henüz bu ihraç gerçekleşmedi.

Kaynak: Reuters