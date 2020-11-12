Halkbank aktif büyüklüğünü 663,7 milyar TL'ye taşıdı

Yılın ilk 9 ayında reel sektöre sağladığı desteği sürdüren Halkbank, aktif toplamını geçtiğimiz yılsonuna göre yüzde 45,2 artırarak 663,7 milyar TL'ye taşıdı. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162,1 milyar TL artıran Halkbank'ın toplam kredileri 561,2 milyar TL'ye ulaştı.

Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453,9 milyar TL'ye ulaşan bankanın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 42,9 olurken; KOBİ Bankacılığı pazar payı da yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Halkbank üçüncü çeyrekte aktif toplamını geçtiğimiz yılsonuna göre 206,6 milyar TL artırarak, bankacılık sektörü genelinde aktif büyüklük bazında ikinci sıradaki yerini korudu. Halkbank'ın toplam mevduatı yılsonuna göre yüzde 48 yükselerek 440,6 milyar TL'yi aştı. Halkbank bu sonuçlarla hem kredi hem de mevduat bazında Türkiye'nin ikinci büyük bankası olmayı da sürdürdü.

Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinin, yılın ilk yarısında salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiye hız ve moral verdiğine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Üçüncü çeyrek boyunca iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi, sınırlı da olsa turizm bölgesindeki işletmelerin müşteri kabul etmeye başlaması ve yurt dışından gelen siparişlerin artması ekonomideki iyimserliği artıran faktörler olmuştur. Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın yüksek performansı, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü de göstermiştir. Bu dönemde tüm sektörlere desteğini artıran Bankamız, artık geride kalan bu zor günlerde müşterilerimizin yüzünün asılmasına müsaade etmemiştir.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın, Türkiye ekonomisi için yeni hedefler belirlediğine ve kendilerine yeni sorumluluklar getirdiğine dikkat çeken Arslan, “Bu hedeflere giden yolda, imalatçılarımıza daha fazla katkı vermek için çalışacağız. Pandemi dönemine özel uygulamalarımızın yanı sıra, yenilikçi ürünlerle reel kesime yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Son olarak Mikro İşletme Destek Paketi ile KOBİ’lere, temel maliyetlerini karşılayabilmeleri amacıyla 100 bin TL’ye kadar nakit desteği sağladık. Daha fazla istihdam ve üretim, daha fazla ihracat anlayışıyla işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Turizm sektörüne özel destek

Pandemi tedbirleri kapsamında güçlü bir işbirliği ve dayanışmaya ihtiyacın ön plana çıktığı bu dönemde, Türkiye sanayinin üretim kapasitesini artıracak çalışmalar yaparken turizm şirketlerini de ihmal etmediklerini belirten Arslan şunları söyledi:

“Turizm sektöründe konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerini sağlayan işletmeler için son olarak 100 bin TL'ye kadar limit sunan Turizm Destek Paketi geliştirdik. Bacasız sanayi olarak ifade ettiğimiz turizm sektöründe işletmelerin desteklenmesini çok önemsiyoruz. COVID-19'un en kısa sürede hayatımızdan çıkmasıyla birlikte sektörün yeniden canlılık kazanacağına ve Türkiye'nin doğal güzellikleriyle turistler için büyük bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz.”

Halkbank esnaf ve sanatkârların hep yanında

Esnafın tüm dünyada zorlu bir yıl geçirdiğinin ancak Türkiye'de Halkbank gibi güçlü bir destekçisi olduğunun altını çizen Arslan şunları söyledi:

“Biz 82 yıllık tarihimiz boyunca esnaf ve sanatkârlarımızın hep yanında olduk. Onları pandemi sürecinde de yalnız bırakmadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 21,4’ünü esnafımıza kullandırdık. Esnaf Destek Paketi kapsamında 746 bin esnafımıza 29 milyar TL kredi desteği sağladık. Esnaf ve sanatkârlarımızın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinin, ödeme zamanı gelen taksitlerini de Cumhurbaşkanı Kararı ile hem ikinci hem de üçüncü çeyrekte üçer ay süreyle erteledik. Kuruluş misyonumuzun gereği olarak esnaf ve sanatkârlara verdiğimiz bu destekler; Bankamıza Ahilik Hizmet Ödülü kazandırmış, Ticaret Bakanlığı’mız tarafından takdim edilen bu ödül hepimizi gururlandırmıştır.”

Halkbank yenilikçi kimliği ile gençleşiyor

Finansal ürünlerinin yanı sıra son dönemde birçok yenilikçi hizmet ve uygulama tasarladıklarını, özellikle bu yıl hızlı bir büyüme hedefledikleri Paraf markası altında kredi ve banka kartı uygulamalarını tek kartta birleştirdiklerini belirten Arslan şunları söyledi:

“Tek kart özelliği sayesinde Paraf'ın bireysel kullanımının daha da artmasını hedefliyoruz. Kredi kartı sayımız 5,2 milyona, toplam banka kartı sayımız ise; 20 milyona yaklaştığı için Paraf'ın tek kart özelliği ile çok büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Aynı şekilde ticari kart alanında da ciddi bir atılım yaptık. Yeni dönemde, ticari kart alanının yeni lideri olmak istiyoruz. Eğitim kurumlarıyla yaptığımız işbirlikleri sayesinde Banka kartlarımız 550 bin üniversite öğrencisi tarafından hem banka kartı hem de giriş kartı olarak kullanılıyor. Özellikle gençler tek kart ve temassız kullanım özelliği sunan Paraf'a büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Halkbank'ın gençlere yönelik ürünler geliştiren yenilikçi kimliği ile genç müşterilere doğru bir açılım yaptığına dikkat çeken Arslan, "Gençleşen müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak kadrolarımızı da gençleştiriyoruz. Bu yıl aramıza katılan arkadaşlarımızla beraber, bankacılık alanındaki uzman kadromuzu biraz daha genişlettik. İstihdam desteklerimizi artırdığımız bu dönemde, iş gücüne yeni katılan birçok gencin ilk tercihi olmaya devam ediyoruz" dedi.