Halkbank aktif büyüklüğünü 680 milyar liraya taşıdı

Halkbank, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın aktif büyüklüğü, 2019 yılına göre 2020’de yüzde 48,8 artışla 680 milyar lira oldu. Nakdi krediler ise yüzde 45,5’lik yükselişle 449,7 milyar liraya ulaştı. Bankanın net dönem kârı ise 2,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Halkbank, nakdi ve gayri nakdi olmak üzere toplam kredi hacmini yüzde 41,4’lük artışla 564,3 milyar TL seviyesine çıkarttı.

Toplam mevduatını yüzde 53,6 artırarak 297,7 milyar TL’den 457,3 milyar liraya taşıyan Halkbank, aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük 3’üncü bankası, krediler ve mevduat büyüklüğünde ise Türkiye’nin en büyük 2’nci bankası olarak yerini aldı. Halkbank, bu süreçte 2,5 milyon yeni müşteri kazandı.

2020 yılı finansal sonuçlarını değerlenediren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Pandemi etkisiyle biçimlenen 2020’de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde banka olarak önemli sorumluluklar üstlendik. Reel sektörün finansmana erişiminde dijitalleşen yeteneklerimizi geliştirdik ve gücümüzü de kullanarak yeni imkanlar sağladık. Güçlü büyüme ve müşteri genişlemesiyle etkileyici bir yılı geride bıraktık” dedi.

"Önce halk sonra bankayız"

Finansal verileri değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Pandemi etkisiyle biçimlenen 2020’de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde Halkbank olarak önemli sorumluluklar üstlendik. Sorumlu bankacılık anlayışımızla; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için, her zaman reel sektörün yanında yer aldık. Reel sektörün finansmana erişimde dijitalleşen yeteneklerimizi geliştirdik ve gücümüzü de kullanarak yeni imkanlar sağladık. Büyüme stratejimizin merkezine ekonomi yönetimimizin makroekonomik istikrar programını koyarak; ülkemizin ekonomik büyümesine güçlü ivme katan karar ve adımların sahadaki etkin uygulayıcısı olduk. 23 bin 500 kişiye ulaşan personel sayımızla pandemi döneminde ‘Önce Halk Sonra Banka’ olduk ve olmaya da devam edeceğiz.”

"KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar için ihtiyaca uygun yeni ürünler"

Pandemi ve normalleşme döneminde bankacılık sektörünün üstündeki sorumluluğun arttığına dikkat çeken Osman Arslan, Halkbank olarak bu süreçte KOBİ’lere, Esnaf ve Sanatkarlara önemli destekler sunmaya odaklandıklarını paylaştı. “Bankamızın ticari kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payını yüzde 52,7 gibi çok yüksek bir seviyeye taşıdık. 2021 hedefimiz bu oranı yüzde 60 seviyelerine çıkarmak” diyen Arslan, 2020 yılında 322 Milyar TL’nin üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk. Ayrıca; toplam 850 bin işletme ve bireysel müşterimizin, 40,1 milyar TL’lik kredisini erteledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinde, 2020 yılındaki 2 ertelemeye ek olarak, Ocak ayından itibaren 6 ay erteleme gerçekleştirerek esnafımızı rahatlattık” diye konuştu.

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece 2020 yılında esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırdığımız kredi tutarı 42,7 Milyar TL, 2020 yıl sonu esnaf kredi bakiyemiz 68,6 Milyar TL’yi aşmış durumdadır. 2002 yılından bu yana 3,1 Milyon esnaf ve sanatkara kullandırdığımız kredi tutarı 161,3 Milyar TL’ye ulaştı. Her koşul altında Esnafımıza desteğe devam edeceğiz.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yaklaşık 2 milyon müşterimize kredilerini dijital kanallardan kullandırdık. Son 1 yıl içinde, 3,8 milyona yakın müşteri, bankanın dijital kanallarından işlem yaptı. Bu süreçte bankamızın tüm dijitalleşme çalışmalarını tek noktadan koordine etmek üzere Dijital Dönüşüm Ofisi’mizi oluşturduk. Sonuç itibarıyla tüm yeniliklerimiz, önlemlerimiz ve çözümlerimizle güçlü büyüme ve müşteri genişlemesi sağlayan etkileyici bir yılı geride bıraktık. 2021’de de finansman imkanlarımız ve bankacılık çözümlerimizle müşterilerimizin ve Türkiye ekonomisinin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.