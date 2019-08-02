Halkbank da kredi faiz oranlarını indirdi

02 Ağustos 2019

Halkbank, 2 Ağustos itibarıyla konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan faiz indirimini müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak gerçekleştirdiklerini belirterek, “Faiz oranlarında yapılan indirimin Merkez Bankası’nın yanı sıra, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de devam ettiğini görüyoruz. Faizlerdeki bu düşüşün gelecek dönemde de devam edeceği öngörüsüyle, yurtdışı yatırımcılar ülkemizin tahvil piyasasına daha fazla ilgi göstermekte, yeni kaynak girişiyle birlikte tahvil faizleri de hızla gerilemektedir. Ekonomik ortamdaki bu olumlu koşullar altında, yurtiçinde yaşanan canlılığı ve piyasa ihtiyaçlarını yine karşılıksız bırakmadık. Faiz indirimiyle birlikte müşterilerimize en uygun koşullarda finansman desteği sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkânıyla aylık yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranları sunan Banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları Banka’ya katkı payı ödeyerek, müşterilerine %0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sağlayabilecek.

Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

“Ekonomik büyümeye olumlu yansıyacaktır”

Yılın ilk yarısında hayata geçen uygulamaların ekonomik göstergelere çok olumlu yansıdığını ve piyasalara güven veren gelişmelerin faiz oranlarında da düşüşü beraberinde getirdiğini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Kredi faizlerinde gerçekleştirdiğimiz indirim, başta konut sektörü olmak üzere, ekonomik büyüme açısından önem taşıyan tüm faaliyet alanlarına olumlu yansıyacaktır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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