Halkbank etkisi sınırlı kaldı

16 Ekim 2019

ABD'de Halkbank'a ilişkin iddianame hazırlanmasının piyasaya etkisi sınırlı oldu. Dolar 5.90'ın altında dengelenirken, borsa 93 binin üzerinde kaldı. Piyasalar yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Ankara'da yapacağı görüşmeyi izliyor. Erdoğan 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD ziyaretinin ve ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin Türkiye'ye gelecek olan ABD'li heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirileceğini söyledi.

Returs'a değerlendirmede bulunan bir bankacı, bir miktar kamu satışı da olabileceğini ancak geçen haftaki kadar yoğun olmadığını belirterek, "Öte yandan yükselişin ardından bireysel yatırımcının da kâr amaçlı satışını görüyoruz fakat 190 milyar dolarlık toplam döviz birikimi düşünüldüğünde sattıkları miktarlar bir kaç 100 milyon dolar civarında, yani oldukça sınırlı" dedi.

Başka bir bankacı da sabah saatlerinde kamu bankalarının bir miktar satışlarının görüldüğünü söyleyerek, gün içinde bir hafta ve iki ay vade aralığındaki swap faizlerinde gözlenen yükselişin TL yaratma maliyetinin artırmasıyla TL'deki kayıpları da sınırladığını belirtti.

Volatiliteyi engellemek isteyen Türk yetkililerin Mart ayındakilere benzer adımlar atmalarının etkisiyle swap piyasasında bir hafta vadeli TL faizi %20.25 ile hafta başında gördüğü 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti.

Bir tahvil işlemcisi, geçen hafta TL'yi savunmak için dolar satan kamu bankalarının bugün Halkbank iddianamesinin etkisini sınırlamak için offshore swap piyasasında fonlamayı sıkılaştırdığını söyledi.

Geçen hafta kamu bankalarının yaptığı döviz satışlarının yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcının döviz satışlarının da gözlendiğini belirten bankacılar, bunun TL'ye destek olduğuna dikkat çekiyor.

Dolar/TL gün sonunda 5.87 seviyelerine doğru gevşedi.

Borsa 94 binin üzerinde kaldı

Öte yandan jeopolitik riskler ve ABD'den beklenen yaptırım tedirginliğiyle banka hisselerindeki iki gün önceki sert düşüş ve ABD'nin dün Halkbank'ı yaptırımları delmekle suçlamasının ardından gelen kararla yedi banka hissesine açığa satış yasağı getirildi. Bugün satıcılı görünüm sergilenirken, sabahki kayıpların bir bölümünün geri alındığı görüldü. Açılışta yüzde 7'nin üzerinde düşüşle hareket eden Halkbank hisseleri kayıpların bir bölümünü geri aldı. HALKB günü yüzde 4 düşüşle tamamladı. Bugün en düşük 93.094 puanı gören BIST 100, günü yüzde 1.18 düşüşle 94.137 puandan kapattı.