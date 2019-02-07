Halkbank, Gaziantepli KOBİ'lerle buluştu

07 Şubat 2019

KOBİ’lere sunduğu ürün ve hizmetlerle reel sektörün en güçlü destekçisi olan Halkbank, 2019 yılındaki ikinci Üreten Türkiye Buluşmasını Gaziantep’te düzenledi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, beş yüzün üzerindeki sanayici ve KOBİ’yle bir araya gelerek işletmelerin ihtiyaçlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

İhracat odaklı ekonomi için önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olan Gaziantep ve çevresindeki firmalar için her alanda çözüm ortağı olduklarını belirten Arslan şunları ifade etti:

“Bugün ülkemizin halı, tekstil, hububat ve bakliyat sektörleri ihracatında ilk sırada yer alan Gaziantep, 7 milyar dolara yakın ihracatıyla ülkemize değer katan bir kent ekonomisidir. Tarihi zenginlikleri ve kendine özgü mutfağıyla kültür turizminin gelişimine de büyük katkı vermektedir. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis’in dâhil olduğu Gaziantep bölgemizde bu gelişimi desteklemek üzere, toplam ticari kredi hacmimizi 13 milyar TL’nin üzerine taşıdık. Firmaları, ihtiyaç duydukları nakdi ve gayri nakdi kredilerle desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz yeni ürünlerle Bankamızın pazar payını ve şehrin rekabet gücünü artıracağız.”

“Gaziantep Bölgesinde ticari kredi hacmimizi 3,1 milyar TL artıracağız”

Kredi ürünlerinin yanı sıra nakit akışı yönetimine ilişkin tüm ihtiyaçları için KOBİ’lerin yanında olduklarını vurgulayan Arslan şöyle konuştu:

“Gaziantep Bölgesinde 36 şubemiz ve 600’e yakın çalışanımızla KOBİ’lerin hizmetinde olacak, KOBİ kredilerinin nakdi krediler içindeki payını yüzde 40 düzeyine çıkaracağız. Bu yıl hedefimiz yüzde 25 artış sağlayarak ticari kredi hacmimizi 3,1 milyar TL daha artırmaktır. Bu hedefe ulaşmak ve Bölgedeki KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarında Halkbank’ı tercih etmeleri için ürün ve hizmet kalitemizi daha da geliştireceğiz.”

Halkbank’ın Gaziantep ve çevresindeki işletmelere sağladığı özel ürünler arasında Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, İhracat Seferberliği Kredisi, Turizm Destek Kredisi gibi kredilerinin yanı sıra KOSGEB Destekli Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği ile KOBİ Alacak Sigortası da bulunuyor.