Halkbank, Genel Kurul Toplantısına davet ilanı yayımladı
Hallkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hallkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Halkbank'ın 2020 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2021 Cuma günü saat 10:00’da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binası’nda yapılacak.