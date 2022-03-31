Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan 'yeşil' çağrı: Projelerinizi getirin

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, gerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, gerek Türkiye Bankalar Birliği çatısı altında yeşil finansman konusunda ciddi çalışmaları olduğunu bildirdi.

Bu konuda duyarlılık anlamında önemli işbirliklerinin olduğunu aktaran Arslan, "Paris İklim Anlaşması'nın getirdiği perspektifler ortada. Bütün bunları dikkate aldığımızda kamusal duyarlılıkla hareket eden bir banka olarak biz de enerji finansmanı ve çevresel duyarlılık noktasındaki projelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bankamızla ilgili rakam vermek gerekirse 2021 yıl sonu itibarıyla yeşil finansmana ve sürdürülebilir finansmana yönelik kredi kullandırımlarında 45 milyar liralık finansmana ulaştık. Bu, ciddi bir rakam. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji noktasında da 14 milyar liralık destek verdik." diye konuştu.

Arslan, bu noktada sıfır emisyon gibi kavramlara da dikkat ettiklerini ve yeşil finansman noktasında ürün düzenlemeleri yaptıklarını anlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerji yatırım kredisi, yeşil iş yeri yatırım kredisi, yeşil sertifikalı inşaat projesi, yeşil ticari taşıt kredisi gibi özellikle evlere, ticari taksilerde ve ticari araçlara yönelik sıfır emisyon noktasında desteklerimiz var. Sizleri bankamızın şubelerine davet ediyoruz. Bize lütfen projelerinizi getirin, bu konuda size destek olmaya hazırız. Ben burada banka genel müdürü olarak sizlere taahhüt ediyorum, bana da ulaşabilirsiniz tüm projelerinizde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Sanayicilerimiz 'para var mı' diyor. Bizim işimiz para bulmak, para bulup uygun koşullarda sizin istifadenize sunmaya hazırız."

Diğer bankaların ellerinin de bu konuda rahat olduğunu belirten Arslan, "Yeter ki siz projenizi getirin, biz destek olmaya hazırız. Avrupa Birliği Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Fransa Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da bu noktada destek oluyor, o noktada rahat olun yeter ki duyarlılığımızı kaybetmeyelim. Tük dünyamız, tek vatanımız var, elimizdeki kaynakları çevreye daha katkı sağlayacak noktada kullanmaya hazırız. Halk Bank olarak hepinizi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.