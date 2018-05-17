Halkbank hisseleri hareketli açıldı

17 Mayıs 2018

Hakan Atilla davasında beklentilerin altında bir ceza ve bu konudaki belirsizliğin ortadan kalması nedeniyle Halkbank hisselerinde alımlar dikkat çekiyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili ABD'de süren mahkeme süreci dün netleşti. ABD'de yargılanan Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. Atilla'nın hapiste kaldığı 14 aylık süre 32 aydan düşebilir ve Atilla iyi halden dolayı erken serbest bırakılabilir. Nisan başında ABD'de savcılar Atilla için yaklaşık 20 yıl hapis cezası verilmesini istemişlerdi.

Kararın ardından gözler Halkbank hisselerine çevrilmişti. Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da yüzde 6,87 artışla 8,40 seviyesinden açıldı. Bir ara değer kazancı yüzde 8'i aşan Halkbank hisseleri saat 11:07'de yüzde 2.04 primle 8.02 liradan işlem görüyor.

Diğer taraftan yüzde 0,44 artışla 102.611 seviyesinden güne başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 0,06 artışla 102.250 seviyelerinde hareket ediyor.

"Ambargonun delinmesine yardımcı olmakla suçlanıyordu"

Atilla, İran'a uygulanan ambargonun delinmesi ve 1 milyar dolarlık petrol gelirinin aklanarak ABD finans sistemine sokulmasına yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

Dün ABD’nin New York şehrinde görülen davada Hakim Richard Berman, Atilla’yı sistemin çarklarının bir dişlisi ve zaman zaman da gönülsüz bir işbirlikçisi olarak tanımladı. Berman, Atilla’nın suçunun kariyerine ve ülkesine olan bağlılığından ileri geldiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan karar sonrası yapılan açıklamada Atilla’nın "kurgudan ibaret bir süreç sonunda suçsuz olduğu halde mahkum edildiği" belirtildi.