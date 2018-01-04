Halkbank hisseleri yüzde 3 yükseldi

04 Ocak 2018

Eski Halkbank yetkilisi Hakan Atilla'nın İran yaptırımlarının ihlali ile ilgili suçlu bulunmasının ardından bankanın hisseleri yukarı yönlü hareket etti.

Açılışta hafif gerileyen hisseler sonrasında yüzde 3'ün üzerinde değerlendi ve 11,44 TL'ye çıktı.

Halkbank hisseleri saat 10:45'te yüzde 2,85 yükselişle 11,23 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 0,87 ve BIST 100 yüzde 0,77 artıda.

ABD yaptırım yasasını ihlal ederek banka dolandırıcılığı ve komplo da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan Atilla'nın cezası 11 Nisan'da açıklanacak. Daha sonra ise temyiz süreci başlayacak.