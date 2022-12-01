Halkbank, İstanbul 2022 Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

Bilimsel Başkanlığı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Balcı tarafından yürütülen ISLS 2022 İstanbul Sempozyumu bu yıl “Kısmi Karaciğer Nakli ve Karaciğer Nakli Onkolojisinde Gelişen Teknikler” başlığıyla gerçekleşecek. Dünyanın en ünlü karaciğer nakil cerrahisinin bilim insanlarını ağırlayacak sempozyuma 20 kişi Avrupa’dan, 12 kişi Amerika’dan, 8 kişi Asya’dan olmak üzere yaklaşık 20 ülkeden 40 kişinin üzerinde davetli konuşmacı ve moderatör olarak katılım sağlayacak. Etkinliğin açılış konuşmasını Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yapacak.

Konuşmaların gerçekleşeceği konferans salonu, Halkbank Metaverse Etkinlik Merkezi’nde konuşmacı avatarları ile eş zamanlı yansıma şeklinde de gerçekleşecek. Halkbank Metaverse Etkinlik Merkezi’nden yapılacak canlı yayınla, sınırlı sayıda katılımcının fiziksel olarak yer alacağı etkinlik tüm dünyadaki sağlık profesyonelleri tarafından aynı anda izlenebilecek.

Sempozyumda organ naklinde gelinen nokta tartışılacak

Sempozyumda karaciğer yenilenmesinin fizyolojik yönlerine, yetersiz karaciğer hacmi sorununun iki aşamalı kısmi karaciğer nakliyle tedavisi ve yeni gelişmelere odaklanılacak. Ayrıca organ nakli ile onkolojinin kesişiminin geldiği nokta, karaciğerin kendinden kaynaklanan ya da karaciğere sıçrayan tümörler ile nakil onkolojisindeki potansiyellerde sempozyumda değerlendirilecek.

Son olarak, karaciğer sağlığındaki yenilikçi tekniklerin dünya çapında uygulanabilirliği ve yayılım potansiyeli tartışılacak, dünyanın dört bir yanından sempozyuma katılan cerrahlar tarafından deneyimler paylaşılacak.

Halkbank organ bağışı konusunda öncü

Halkbank, Medikal Turizm Derneği liderliğinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen “Bir Bağış Çok Hayat” adlı ulusal organ bağışı bilinçlenmesinin güçlendirilmesine yönelik bir sosyal proje yürütüyor. Halkbank projede gerek gerçekleştirdiği ulusal bilinçlenme ve medya etkinlikleri, gerekse çalışanların organ bağışında bulunmalarıyla örnek bir sorumluluğa imza atarak organ bağışı bekleyen hastalar için yeni adımların atılmasına öncülük ediyor.