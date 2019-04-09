Halkbank kâr payı dağıtmama kararı aldı
Geçen yıl 2.52 milyar lira kâr açıklayan Halkbank, temettü dağıtmayacak.
Halkbank kâr payı dağıtmama kararı aldığını açıkladı.
Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamız stratejisi ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi ile ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler ve BDDK'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi" denildi.
Halkbank'ın 2018 net kârı yüzde 32.3 düşüşle 2.52 milyar lira olarak gerçekleşti.
Kaynak: Reuters