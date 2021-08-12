Halkbank, kredileri 599 milyara çıkardı

Halkbank, 2021 Haziran sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 artırarak 716,5 milyar TL’ye taşıdı. Banka, toplam kredilerini yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar TL'ye yükseltirken, toplam mevduatını da yüzde 26,8 artırarak 507,3 milyar TL seviyesine getirdi.



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank olarak bu dönemde toplam kredilerimizi yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar TL'ye yükselterek, reel sektörün finansmana erişimine güçlü şekilde destek vermeyi sürdürdük” diye konuştu.



Bu dönemde mevduat sahiplerinin Halkbank’a büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Osman Arslan, “Toplam mevduatımızı yüzde 26,8 büyütme başarısı göstererek 507,3 milyar TL seviyesine getirdik ve aktif büyüklüğümüzü de yüzde 20,3 artışla 716,5 milyar TL’ye taşıyarak Türkiye finans sektörüne yön veren öncü kurumlardan biri olma misyonumuzu sürdürdük” açıklamasını yaptı.



Halkbank Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ kredilerinde son bir yılda 83 milyar TL kredi kullandırımı yapılarak 204,2 milyar TL’lik kredi bakiyesine ulaşılmıştır. Yüzde 21,3 seviyesindeki KOBİ Kredileri pazar payımızla sektördeki lider konumumuzu koruduk. Üreten Türkiye’nin güçlü bankası olarak KOBİ Bankacılığı alanında 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koymaktayız."



“Yılın ikinci çeyreğinde bankamızın faaliyetleri açısından yoğun bir dönem geçirdik” diyen Osman Arslan, “Yeni yaşımıza girerken kuruluş misyonumuza uygun şekilde, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklandık. Bu dönemde özellikle kadın girişimcilerimize sağladığımız avantajlı finansal desteklerle, bankacılık sektöründe pozitif şekilde ayrıştık. Kadın Girişimci Kredi Paketimizi, yurt çapında düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantılarımızla duyurmaya devam ettik ve bu desteğimizden faydalanarak, olağanüstü işlere imza atan kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerine şahit olduk. Bursa’dan Gaziantep’e, Antalya’dan Samsun’a dek kadınlarımız, sağladığımız finansal desteği yatırıma, istihdama ve ihracata dönüştürmektedir. Ortaya çıkan ilham verici örnekler kadınlarımıza yönelik yeni destekler üretme konusunda bizleri teşvik etmektedir. Ayrıca Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizi hayata geçirerek, kooperatif çatısı altında faaliyet gösteren kadınlarımızın önündeki finansal engelleri aşmaya yöneldik. ‘Üreten Kadının Bankası’ anlayışıyla kadın girişimcileri destekleyecek yeni ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz” bilgisini paylaştı.