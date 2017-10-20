Halkbank önümüzdeki yıl yüzde 15 büyüme hedefliyor

20 Ekim 2017

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın bilanço ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CEO Club toplantısında konuşan Arslan, "Halkbank olarak KGF düzenlemelerinin de etkisiyle ciddi atılım yaptık, en çok KGF kapsamında kredi kullandıran banka olarak birinci sıradayız" dedi.

Arslan, "Gelecek yıl için esnafa 8-10 milyar liralık bir finansman daha sağlayacağız, böylece bakiye 30 milyar TL'ye kadar çıkacak. KOBİ kredilerinde pazar payımızı önümüzdeki dönemde yüzde 45'e kadar çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Arslan gelecek yıla ilişkin hedefleri için işe şunları söyledi: "Halkbank olarak gelecek yıl hem bilançoda, hem mevduatta ve kredilerde yüzde 15 büyüme hedefimiz var"